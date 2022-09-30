Кум болгарской ясновидящей: Загадочное пророчество Ванги об окончании боевых действий на Украине начинает сбываться

Баба Ванга сделала предсказание по Украину Фото: fondacia-vanga.com

После начала спецоперации России в СМИ опубликовали пророчество бабы Ванги о региональном конфликте РФ и Украины. О нем рассказал человек, лично встречавшийся с прорицательницей из Болгарии Вангелией, Сергей Косторной. По его словам, в общении с ним пророчица рассказала о том, как будет развивать конфликт и чем он закончится.

Сам Сергей Косторной называет себя кумом Ванги. В прошлом интервью «КП» он делился тем, что изменений в спецоперации стоит ждать в сентябре. «КП» решила узнать у Косторного, сбывается ли пророчество бабы Вангелии и что нам ждать дальше.

- В прошлый раз я говорил, что в сентябре будет положено начало всему, - пояснил «КП» Косторной. - Я имел в виду референдумы. После этого военная операция вступит в другую фазу, она приобретет более активный и серьезный характер, будет все по-другому. Ванга сказала, что будут решительные действия. Если хотите мое мнение, то будет усиление огневого воздействия на объекты социальной структуры Украины, которые имеют прямое отношение к спецоперации. Затягивать боевые действия дальше никому не нужно.

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Сейчас, по словам Косторного, прогноз Ванги относительно конфликта с Украиной начинает сбываться.

- Октябрь - это время решительных действий, в сентябре была подготовка к этому. Ванга говорила, что все произойдет в Год Златорогого Тура. А значит - в этом году. Она предсказывала, что все завершится, когда упадут листья и выпадет снег. Это будет, получается, конец осени. А референдумы, мобилизация - это начало активной части этого процесса. Поэтому осенью военная часть операции может быть завершена.

Сложности на мировой арене, по словам кума Ванги, после завершения конфликта с Украиной для России закончатся.

- Россия, показав свою силу, все-таки обретет уважение у стран Запада. И с Европой отношения будут налаживаться, - пояснил Косторной.

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