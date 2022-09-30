Погода на октябрь 2022 в Санкт-Петербурге: первая половина месяца мокрая, вторая - холодная

Где-то там уже октябрь. А скоро он принесет в Петербург холод и дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

На календаре конец сентября, а это значит, что самое время узнать прогноз на второй осенний месяц. Какой будет погода на октябрь 2022 в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказала Ведущий синоптик отдела прогнозов городского Гидрометцентра Наталья Мишуловина. Спойлер: бабьего лета не намечается.

- Среднемесячная температура октября в Санкт-Петербурге составляет 6,2 градуса тепла. Характерно дальнейшее, после сентября, понижение температуры воздуха, увеличение числа ненастных дней - в среднем за месяц их бывает 17, уменьшение продолжительности светового дня, - отметила Наталья Юрьевна.

Причем темнеть начнет стремительно. Если в сентябре было светло 135 часов в месяц, то в октябре будет только 62.

Что касается погоды, то радоваться особо нечему. Настоящего бабьего лета не было ни в сентябре, не будет его и в октябре. Первую половину месяца в Петербурге будут чередоваться циклоны и антициклоны, принося с собой дожди и ясную погоду соответственно. Средняя дневная температура при этом будет от +7 до +12 градусов, а ночная - от +3 до +8.

Но во второй половине октября циклонов станет больше, будут преобладать дожди. Показания термометров пойдут вниз. Днем температура воздуха составит +4...+9 градусов, а по ночам уже возможны заморозки до -2.

При этом средняя температура за месяц скорее всего чуть превысит климатическую норму, а сумма осадков окажется к ней близка. Другими словами, ни жутких ливней, ни экстремальных перепадов температур с жарой, как в 1889 году (+21 градус 3 октября) или морозами (-12,9 градуса в 1920-м), прогноз не обещает.