«Это не желтый, а зеленый». Оскандалившаяся Наташа Королева оправдалась за выступление в наряде цветов флага Украины

Певица объяснила свой выход на сцену в цветах украинского флага Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Наташа Королева спровоцировала очередной скандал на своем последнем концерте в Москве. Артистка появилась на сцене в темно-синем платье на фоне желтых полотен под песню "Желтые тюльпаны". Многие восприняли это номер как поддержку Украины, ведь сама звезда родом из Киева. Народное негодование поддержал и певец Юрий Лоза. Однако, пока в сторону певицы летели обвинения, сама она хранила молчание и не комментировала свой выбор костюма и декораций. Но в эфире Радио "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) артистка решила, наконец, высказаться на эту тему.

- На ровном месте разжигается неприязнь. Ситуации высасывают из пальца, а они обостряют и без того тяжелую ситуацию в медиапространстве. У меня возникает вопрос: "Зачем?". Много-много лет у меня есть песня про желтые тюльпаны, ее все прекрасно знают. У меня есть финальный номер, когда ребята мои выходят с атрибутикой. Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу. Они даже не желтые, а зеленоватые. Ну нет же, все привязывают - платье, флаги, - рассказала "КП-Петербург" Королева.

Зеленоватые полотна, о которых говорит певица, многие все же сочли желтыми. В соцсетях на Заслуженную артистку России тут же напали со злостными комментариями, но сама певица считает, что сейчас не время для ругани и скандалов.

Королева вызвала негодование поклонников после выступления в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нужно наоборот сплатиться, может быть тогда мы быстрее разрешим все сложности, которые сейчас возникают. Не нужно стравливать друг друга из-за цвета платья, из-за того, что кому-то что-то показалось, а кто-то решил высказать свое "фе". Я считаю, что это в корне неправильно. Сочетание желтого и синего - это просто сочетание желтого и синего. Темно-синего. Что теперь? Убрать отовсюду эти цвета? Надо все-таки пересматривать, друзья, свои какие-то такие агрессивные взгляды. Призываю всех - не раздувайте из мухи слона там, где этого нет, - возмутилась Наташа Королева во время эфира на Радио "КП-Петербург".

Артистка пообещала, что и на концерте в Петербурге, который пройдет 2 октября в БКЗ "Октябрьский" номер останется неизменным - все то же синее платье и те же желтые флаги.

- Они не желтые, а красивые зеленые. Еще и светятся. Этот номер существует уже много лет и никогда не ассоциировался с чем-то политическим, - заключили артистка.

Отметим, что ранее подобный скандал спровоцировала мать Королевой. Людмила Порывай пришла на концерт певицы Ирины Билык в Майами, накинув на плечи украинский флаг. Позже женщина и вовсе вышла с ним на сцену, оскорбив при этом мужа Наташи Сергея Глушко (Тарзана).

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