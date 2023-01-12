Ученые из Петербурга изобрели лекарство для лечения болезни Альцгеймера

Препарат уже прошел ряд доклинических испытаний Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета изобрели препарат для лечения больных Альцгеймером. Препарат уже прошел ряд доклинических испытаний, лекарство продемонстрировало терапевтический эффект.

- В результате его действия перестают нарушаться контакты между клетками в головном мозге и улучшается память, - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки России.

Разработанный препарат проверили на модельных мышах с нарушением памяти. После приема лекарства память животных улучшалась. Теперь планируется испытать вещество на токсичность и мутагенность, а также выявить побочные действия. Станет понятно, влияет ли препарат на задержку дыхания, снижение веса, летальность и другое.

При болезни Альцгеймера человек забывает, где оставил ключи или мобильный телефон. Забываются имена и лица родственников. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году болезни Альцгеймера могут подвергнуться почти 140 миллионов жителей всего мира. Лечение от недуга существует, но оно дорогое и не всегда эффективное.