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Общество12 января 2023 19:16

Ученые из Петербурга изобрели лекарство для лечения болезни Альцгеймера

Сейчас препарат проходит необходимые испытания
Анастасия НУРАДИЛОВА
Препарат уже прошел ряд доклинических испытаний

Препарат уже прошел ряд доклинических испытаний

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета изобрели препарат для лечения больных Альцгеймером. Препарат уже прошел ряд доклинических испытаний, лекарство продемонстрировало терапевтический эффект.

- В результате его действия перестают нарушаться контакты между клетками в головном мозге и улучшается память, - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки России.

Разработанный препарат проверили на модельных мышах с нарушением памяти. После приема лекарства память животных улучшалась. Теперь планируется испытать вещество на токсичность и мутагенность, а также выявить побочные действия. Станет понятно, влияет ли препарат на задержку дыхания, снижение веса, летальность и другое.

При болезни Альцгеймера человек забывает, где оставил ключи или мобильный телефон. Забываются имена и лица родственников. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году болезни Альцгеймера могут подвергнуться почти 140 миллионов жителей всего мира. Лечение от недуга существует, но оно дорогое и не всегда эффективное.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ