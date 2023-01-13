Синоптик Александр Колесов: Оттепель задержится в Петербурге на неделю

Колесов пообещал продолжительную оттепель в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург снова вернулась оттепель. На этот раз она окажется очень даже затяжной, так как продлится около недели. Об этом 13 января 2023 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Потепление в город пришло очень рано - уже утром в пятницу температура воздуха поднялась выше нуля градусов.

- На улице пока не заметно, но температура воздуха в Санкт-Петербурге уже перешла через ноль градусов, в Кронштадте уже больше плюс 1 градуса, и продолжит в течение дня повышаться. Наступает продолжительный период с оттепелью, который по расчетам на сегодняшний день продлится почти неделю, - рассказал синоптик.

Тяжело горожанам придется в первые дни оттепели, так как накануне, 12 января, в Петербурге был обильный снегопад, который намел большие сугробы. И вот сейчас им предстоит таять, превращаться в слякоть, гололед и лужи. Однако это надо пережать.

До вечера 13 января в Петербургу будет перерыв по осадкам, а ночью пойдет дождь, порой с мокрым снегом. Добавим, что вместе с этим в городе сильный южный ветер до 17 метров в секунду.

В течение ближайшей недели небольшой минус может быть только ночью, а дневная температура ниже нуля градусов ожидается ближе к 20-м числам.