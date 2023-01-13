Машину разорвало на части: погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова

Лейле Салямовой было 23 года. Фото: СОЦСЕТИ

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии. 12 января «Мицубиси», в котором она ехала пассажиркой, врезался в кроссовер «Фольксвген Тигуан». Обе машины фактически разорвало на части. Лейла и водитель «Мицубиси» погибли на месте.

- В 13:30 на 163-м километре автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии в результате столкновения автомобилей «Мицубиси Лансер» и «Фольксвген Тигуан» погибли водитель и пассажир (женщина) «Мицубиси». Водитель и пассажир (женщина) «Фольксвагена» госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщает пресс-служба карельского управления ГИБДД.

Машину, в которой ехала Лейла Салямова, разорвало на части. Фото: vk.com/gibddkareliya

В российской Федерации прыжков в воду уже подтвердили гибель молодой спортсменки.

- 12 января в автокатастрофе погибла Лейла Салямова. Федерация прыжков в воду выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Лейлы, - говорится в сообщении на сайте федерации.

Лейла Салямова родилась в 1999 году в Саратове. С 2007 года занималась прыжками в воду, входила в состав сборной России. В 2014 году участвовала в эстафете олимпийского огня. Еще до окончания школы стала серебряным призером чемпионата России в синхронных прыжках с вышки в паре с Анастасией Козловой.

В 2017 году прекратила спортивную карьеру. Но в 2020-м возобновила ее, сменив классические прыжки в воду на хай-дайвинг (прыжки в воду с экстремальных высот). А уже на следующий год выиграла чемпионат России.

В декабре 2021 года Лейла Салямова стала первой российской спортсменкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу.

Спортсменке было всего 23 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ребята были на отдыхе»: в Карелии в ДТП насмерть разбились четверо учителей танцев из Петербурга и Москвы

Четверо преподавателей школы танцев из Петербурга погибли в ДТП в Карелии (подробности)