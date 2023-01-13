Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2023 8:51

В аэропорту Пулково из-за сильного ветра самолет не смог взлететь

Лайнер унесло с рулежной дорожки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра и гололеда.

В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра и гололеда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Пулково самолет не смог взлететь и выкатился за пределы полосы. Причиной стали тяжелые метеоусловия - сильный ветер. Лайнер должен был лететь из Петербурга в Мурманск, но командир корабля принял решение не рисковать.

- Во время руления произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. Из-за невозможности продолжения движения, командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково.

Сами пассажиры не пострадали, их отвезли обратно в здание аэровокзала на перронных автобусах. С людьми работают представители авиакомпании.

- Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, - отмечают в Пулково.

Напомним, что по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, 13 января в Петербурге ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и метель. В МЧС и ГИБДД уже предупредили водителей об опасности.

ЧППроисшествия: ЧП