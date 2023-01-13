В Петербурге на школьного педагога завели дело за хранение детского порно и секс с девочками

СК предъявил обвинение в хранении детского порно и развращении девочек школьному педагогу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по целому букету статей на бывшего педагога одной из школ Пушкинского района. По версии следствия, молодой мужчина не только хранил на компьютере детское порно, но и занимался сексом с маленькими девочками.

- Первым управлением по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение 21-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных статьями: «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Развратные действия», «Хранение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в целях их распространения», - сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в августе 2021 года в квартире одного из домов в поселке Шушары подозреваемый неоднократно занимался сексом с 14-летней девочкой. А в сентябре 2022 года развратил уже 12-летнюю школьницу. На компьютере и в соцсетях педагога нашли архив детского порно.

Предварительно известно, что на обнаженные снимки подростков наткнулись работники школы, в которой работал молодой мужчина. Он заходил в свои личные аккаунты в мессенджерах и соцсетях с рабочего компьютера и забыл разлогиниться. Сам педагог вину отрицает и даже лично собирался пойти в Следственный комитет для дачи показаний.

Сами следователи намерены добиваться ареста педагога на то время, пока его дело дойдет до суда.

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