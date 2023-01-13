Откровения брата участницы «Мисс Вселенная 2022» из России Анны Линниковой: «Некоторые девушки притесняют сестру»

Анна борется за звание "Мисс Вселенная" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В США в Новом Орлеане 14 января назовут имя «Мисс Вселенная 2022». Победительницу выберут из 84 красавиц со всего мира. Есть среди них и наша девушка - «Мисс Россия 2022» Анна Линникова. «КП» поговорила с братом Анны Линниковой и узнала о закулисье конкурса и о том, как к россиянке относятся другие участницы.

«ОТКАЗЫВАЮТСЯ С НЕЙ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ»

- Как Аня уехала в Америку для участия в конкурсе, мы каждый день с ней общаемся, - признался «КП» брат Анны Егор Линников. - Конечно, конкурс - это тяжело, но она справляется. ведь к нему она долго готовилась. К счастью, от самих организаторов никакого негатива к ней нет. Чаще всего она общается с «Мисс Кыргызстан» - они еще и соседки по комнате. Самое сложное для Ани - справиться с волнением. Но у нее все получается.

Со стороны организаторов притеснений Анны нет Фото: СОЦСЕТИ

Другие участницы конкурса, по словам брата, с Аней тоже хорошо общаются. Но есть два исключения.

- Некоторые участницы к ней негативно относятся, - признался брат девушки. - Они пытаются ее игнорировать, не стоять рядом, не фотографируются с ней. Они на Аню даже не смотрят. Руководство конкурса этого не замечает, потому что в глаза это не бросается. Но сестра чувствует себя некомфортно, это притеснение человека по национальности. Ничего с этим не поделаешь. Но так поступать некрасиво.

Анна прошла в полуфинал Фото: СОЦСЕТИ

Однако, несмотря на негатив со стороны участниц, Анна справляется с конкурсом на отлично.

- Вчера был этап, когда конкурсантки показывали национальные костюмы, был выход в вечернем платье. Все у Ани прошло отлично. Костюмы были прекрасные. Судьям все понравилось, - улыбается Егор Линников.

«ОНА СВОБОДНА ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ»

Красотой Анна, по словам брата, отличалась еще со школы. Уже тогда у нее были толпы поклонников.

- Мальчики за ней действительно бегали, - смеется брат Анны. – Она ведь не только красивая, но и активная была: занималась танцами, йогой, легкой атлетикой, вокалом. Сейчас она поет на французском языке, изучает этот язык для саморазвития. Подарки и цветы ей шлют регулярно. Молодого человека у нее по-прежнему нет, она свободна. Помню только ее первую любовь, это было к концу школы. Молодой человек был спортивного телосложения. Но она с ним давно не общается.

Девушка была красивой еще со школы Фото: СОЦСЕТИ

Сама Анна признавалась, что ищет мужчину, который по моральным качествам будет похож на ее отца.

- Для нее мужчина должен быть добрым, потому что она сама по себе добрая, - рассуждает Егор. - Она занимается благотворительностью, любит животных. Человек должен быть красив, чтобы соответствовать. Но главное, это хорошее отношение к ней.

К слову, в модельный бизнес девушка попала совершенно случайно. По словам брата, сама она это делать не планировала.

- Мир модельного бизнеса нашел ее сам, - объясняет Линников. – Это было в 15 или 16 лет. Аня захотела сходить на фотосессию, чтобы сделать хорошую аватарку для соцсетей. И ее заметил и предложил сотрудничество агент нашей оренбургской модельной школы. И почти сразу она полетела в Китай по контракту. Прекрасно помню, как она прилетела, привезла кучу сладостей. Я ее расспрашивал, как все прошло. Она говорила, что это был невероятный опыт. В Китае она выучила английский язык. Бросать карьеру после этого она никогда не думала.

Анна имеет шансы победить Фото: СОЦСЕТИ

Брат согласился раскрыть и секрет красоты Анны. Оказалось, у нее превосходные данные от природы.

- Я думаю, что это врожденное, но, конечно, Аня и ухаживает за своей внешностью, - делится Егор. - У нее два стеллажа косметики!

Сама же Анна свой шанс на победу, по словам брата, пока не оценивает.

- Я думаю, что для нее главное не победа, а участие, - делится брат Анны. - Она не горит победой. Но вероятность того, что победит, есть. Но это жюри решать. Не думаю, что ее будут притеснять. Организация максимально толерантна ко всем.

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