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13 января 2023 11:02

Откровения брата участницы «Мисс Вселенная 2022» из России Анны Линниковой: «Некоторые девушки притесняют сестру»

Брат участницы «Мисс Вселенная 2022» из России Анны Линниковой заявил, что некоторые конкурсантки притесняют его сестру
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Анна борется за звание "Мисс Вселенная"

Анна борется за звание "Мисс Вселенная"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В США в Новом Орлеане 14 января назовут имя «Мисс Вселенная 2022». Победительницу выберут из 84 красавиц со всего мира. Есть среди них и наша девушка - «Мисс Россия 2022» Анна Линникова. «КП» поговорила с братом Анны Линниковой и узнала о закулисье конкурса и о том, как к россиянке относятся другие участницы.

«ОТКАЗЫВАЮТСЯ С НЕЙ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ»

- Как Аня уехала в Америку для участия в конкурсе, мы каждый день с ней общаемся, - признался «КП» брат Анны Егор Линников. - Конечно, конкурс - это тяжело, но она справляется. ведь к нему она долго готовилась. К счастью, от самих организаторов никакого негатива к ней нет. Чаще всего она общается с «Мисс Кыргызстан» - они еще и соседки по комнате. Самое сложное для Ани - справиться с волнением. Но у нее все получается.

Со стороны организаторов притеснений Анны нет

Со стороны организаторов притеснений Анны нет

Фото: СОЦСЕТИ

Другие участницы конкурса, по словам брата, с Аней тоже хорошо общаются. Но есть два исключения.

- Некоторые участницы к ней негативно относятся, - признался брат девушки. - Они пытаются ее игнорировать, не стоять рядом, не фотографируются с ней. Они на Аню даже не смотрят. Руководство конкурса этого не замечает, потому что в глаза это не бросается. Но сестра чувствует себя некомфортно, это притеснение человека по национальности. Ничего с этим не поделаешь. Но так поступать некрасиво.

Анна прошла в полуфинал

Анна прошла в полуфинал

Фото: СОЦСЕТИ

Однако, несмотря на негатив со стороны участниц, Анна справляется с конкурсом на отлично.

- Вчера был этап, когда конкурсантки показывали национальные костюмы, был выход в вечернем платье. Все у Ани прошло отлично. Костюмы были прекрасные. Судьям все понравилось, - улыбается Егор Линников.

«ОНА СВОБОДНА ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ»

Красотой Анна, по словам брата, отличалась еще со школы. Уже тогда у нее были толпы поклонников.

- Мальчики за ней действительно бегали, - смеется брат Анны. – Она ведь не только красивая, но и активная была: занималась танцами, йогой, легкой атлетикой, вокалом. Сейчас она поет на французском языке, изучает этот язык для саморазвития. Подарки и цветы ей шлют регулярно. Молодого человека у нее по-прежнему нет, она свободна. Помню только ее первую любовь, это было к концу школы. Молодой человек был спортивного телосложения. Но она с ним давно не общается.

Девушка была красивой еще со школы

Девушка была красивой еще со школы

Фото: СОЦСЕТИ

Сама Анна признавалась, что ищет мужчину, который по моральным качествам будет похож на ее отца.

- Для нее мужчина должен быть добрым, потому что она сама по себе добрая, - рассуждает Егор. - Она занимается благотворительностью, любит животных. Человек должен быть красив, чтобы соответствовать. Но главное, это хорошее отношение к ней.

К слову, в модельный бизнес девушка попала совершенно случайно. По словам брата, сама она это делать не планировала.

- Мир модельного бизнеса нашел ее сам, - объясняет Линников. – Это было в 15 или 16 лет. Аня захотела сходить на фотосессию, чтобы сделать хорошую аватарку для соцсетей. И ее заметил и предложил сотрудничество агент нашей оренбургской модельной школы. И почти сразу она полетела в Китай по контракту. Прекрасно помню, как она прилетела, привезла кучу сладостей. Я ее расспрашивал, как все прошло. Она говорила, что это был невероятный опыт. В Китае она выучила английский язык. Бросать карьеру после этого она никогда не думала.

Анна имеет шансы победить

Анна имеет шансы победить

Фото: СОЦСЕТИ

Брат согласился раскрыть и секрет красоты Анны. Оказалось, у нее превосходные данные от природы.

- Я думаю, что это врожденное, но, конечно, Аня и ухаживает за своей внешностью, - делится Егор. - У нее два стеллажа косметики!

Сама же Анна свой шанс на победу, по словам брата, пока не оценивает.

- Я думаю, что для нее главное не победа, а участие, - делится брат Анны. - Она не горит победой. Но вероятность того, что победит, есть. Но это жюри решать. Не думаю, что ее будут притеснять. Организация максимально толерантна ко всем.

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