«Мавроди в юбке»: 26-летняя блондинка из провинции создала финансовую пирамиду и обманула вкладчиков на 300 миллионов рублей

В свои 26 красавица выстроила целую финансовую пирамиду ФОТО: соцсети

Финансовая пирамида – это схема, которая стара, как мир. Но пока одни мошенники придумывают новые необычайно хитрые планы по захвату чужих денег, другие – все еще идут по следам Сергея Мавроди. В небольшом провинциальном городке Рыбинск под Ярославлем завелась своя «Мавроди в юбке» - так Татьяну Фомичеву успели прозвать обманутые вкладчики. Эффектная 26-летняя блондинка представлялась как «гуру инвестиций» и выманивала у наивных подписчиков деньги, обещая горы прибыли. Но вместо золотых гор сейчас куча заявлений в полицию – сейчас их уже 38. А общая сумма ущерба около 300 миллионов рублей. «КП-Петербург» пообщалась с жертвами пирамиды, чтобы выяснить, какими чарами их пленила обаятельная аферистка.

ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Да, они существуют! Они – это лохи. И это я про себя», - с таких слов начинаются в соцсетях посты с исповедью вкладчиков Татьяны Фомичевой.

Все они познакомились между собой и объединились против Тани, когда прямо перед Новым годом, 29 декабря, в соцсетях красавицы неожиданно появилось видео с откровенным признанием, что ни прибыли, ни собственных денег никто из вложившихся не получит.

Вкладчиков "Мавроди в юбке" искала среди знакомых и в соцсетях ФОТО: соцсети

- Никакой торговли акциями не было, это была пирамида, - не тая душой, заявила блондинка.

Там же девушка чуть ли не плача призналась, что возвращать деньги не собирается, точнее не может – у горе-инвестора они просто закончились.

- Я перестал получать прибыль с середины ноября. Татьяна каждый день кормила завтраками. Говорила, что получился минус, нужно пару дней отработать, и все будут счастливы. День, два, неделя – тишина. В декабре она выступила с заявлением про пирамиду, - рассказал «КП-Петербург» один из обманутых.

Завтраками она кормила людей и до этого. Всего пирамида продержалась около двух лет. Свой «бизнес» красавица начинала даже не в Интернете, а с давних знакомых из Рыбинска.

- Я работаю в автошколе, Таня когда-то сдавала у нас на права. Она тогда еще студенткой была. Потом переехала в Петербург. Однажды она позвонила мне с просьбой о помощи, нужно было переоформить права. Я помогла. В ответ она предложила мне свою услугу. Можно было вложиться в инвестиции и получать пассивный доход, - рассказала «КП-Петербург» одна из пострадавших Мария Сонникова (имя изменено, - прим. Ред.).

Мария подумала, подумала, да и вложилась! Обещанный процент впечатлял – от 10 до 30 процентов прибыли. Так на карту блондинки полетели первые 40 тысяч от Марии. Дальше – больше.

- Я отдала ей свободные деньги. Потом через какое-то время Таня предложила вывести прибыль. Мол все честно. Я вывела 30 тысяч рублей, обрадовалась. Вложилась еще. Потом только поняла, что вложила 40, а забрала-то на 10 тысяч меньше. Так было и дальше, только суммы росли, - вспоминает Мария.

Пока вкладчики влезали в кредиты, девушка разъезжала на дорогих иномарках ФОТО: соцсети

ПРОСИЛА ВОВЛЕКАТЬ ЗНАКОМЫХ

Как это часто бывает, родным о своем «пассивном доходе» Мария не сказала – знала, что начнут отговаривать от новых вложений. Только вот Татьяна настаивала, что такими возможностями просто необходимо делиться с окружающими!

- Она просила привлекать знакомых. Доверие вызывала тем, что иногда сама предлагала вывести деньги, показывая, что это реально работает. Я спрашивала, какая для нее самой в этом была выгода, она сказала не переживать. Она на этом якобы тоже зарабатывает, но какой процент забирала себе, не уточняла, да и я не вдавалась в подробности, потому что не особо в этом разбираюсь, - рассказывает Мария.

Когда в пирамиду ею было вложено уже несколько сотен тысяч рублей, Сонникова решилась рассказать об этом 19-летней дочери. Та как раз копила себе на машину и решила вложить накопленное, чтобы потом купить автомобиль получше. В общей сложности семья потеряла больше 800 тысяч рублей – вывести удалось только около 130 тысяч.

- В конце года Таня мне написала, что есть шанс очень хорошо подзаработать, если вложиться прямо сейчас. У меня денег не было на руках, поэтому заняла у мужа 100 тысяч, обещала через неделю вернуть, - говорит Мария Сонникова.

ГРОЗИЛАСЬ СПРЫГНУТЬ С КРЫШИ

Прошла неделя, а отдавать мужу Марии было нечего. Она не то что не получила прибыли, но еще и не могла вернуть свои кровные. Красавица Таня сначала кормила завтраками, а потом и вовсе удалила все переписки с Марией.

- Я ей как-то звонила по этому поводу. Она сказала, что все прогорело, что у нее просто нет денег, что она уже думала прыгать с крыши. Я начала ее успокаивать, говорила, что все наладится, что никакие деньги не стоят жизни. Попросила вернуть, как сможет. В один день я поняла, что она почистила все наши сообщения, - вздыхает Мария.

Как бы прискорбно это ни звучало, но Мария еще отделалась малой кровью. Кто-то из вкладчиков остался без квартиры, а кто-то нахватал кредитов на годы вперед. Количество обманутых исчисляется даже не десятками, а сотнями. Да и сумма ущерба внушительная – около 300 миллионов рублей. Куда же «Мавроди в юбке» дела такое богатство, если сама осталась без гроша?

После признания Татьяны обманутые люди начали объединяться, чтобы добиться суда над мошенницей ФОТО: соцсети

- Она сыграла свадьбу за 4 миллиона в Рыбинске, про это местный телеканал даже сюжет делал. Отоваривалась только в элитных бутиках в Петербурге и Москве, купила по дорогой иномарке себе и мужу и двухъярусную квартиру, - говорят жертвы аферистки.

Что касается ее самой, то после 38 заявлений в полицию, девушку пришла туда же вместе с адвокатом и… написала явку с повинной!

- Да нет у меня денег. Хоть убейте меня. Нет денег. Я взяла кредит себе, чтобы скинуть выплату. Это все просто раскидывалось всем. Все под ноль. У меня две тысячи на карте, у меня нет никаких запасов. Были бы деньги, я бы покормила еще всех завтраками. Я понимаю, сложно принять это. А для меня еще сложнее, я просто сяду, - исповедалась перед обманутыми Татьяна.

Муж Фомичевой свои социальные сети тоже удалил. Сама «королева инвестиций» сейчас находится под домашним арестом и ждет суда, а новые заявления все поступают и поступают в полицию. Судить красотку будут за мошенничество в крупном размере. В худшем случае, ей грозит до шести лет лишения свободы.

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