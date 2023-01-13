В Петербурге водитель автобуса спас пассажира с приступом эпилепсии

Водитедь автобуса спас человека с приступом эпилепсии. Фото: Комитет по транспорту СПб

В Петербурге наградят водителя рейсового автобуса, который спас пассажира с приступом эпилепсии. Все произошло днем 12 января на маршруте №182 в Коломягах (Приморский район). О происшествии в соцсетях рассказал один из пассажиров автобуса, также бросившийся на помощь человеку.

- На остановке, угол Афонской и Щербакова, лежал, дергаясь в конвульсиях, мужчина. Водитель автобуса не раздумывая выскочил и стал ему оказывать первую помощь, я тоже следом за ним. Но я, если честно, совсем растерялся, не знал, что делать в таких случаях, поэтому звонил в скорую. Водитель привел этого мужчину в чувство, жизнь спас, - написал петербуржец в группе ВК «Любимые Коломяги». - Водитель, если ты это читаешь, ты - Человек с большой буквы. Огромное уважение и спасибо!

К публикации в соцсетях прикрепили ссылку на учреждение «Организатор перевозок», отвечающее за работу общественного транспорта. Там обращение заметили и пообещали найти водителя. Вскоре оказалось, что спасшим пассажира был шофер перевозчика «Третий парк».

- Комитет по транспорту уже выяснил имя героя. Это водитель Руслан Бураев. Выражаем ему искреннюю благодарность от лица всех сотрудников Комитета и ГКУ «Организатор перевозок». Председатель Комитета Валентин Енокаев дал поручение наградить Руслана Бураева, - сообщает пресс-служба ведомства.

А руководству «Третьего парка» предложили поощрить шофера. Про Руслана известно, что он работает в парке уже пять лет. Женат, воспитывает дочь.