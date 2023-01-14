Отец зарезал ножом своего двухлетнего сына в Ленинградской области

Отец убил двухлетнего сына в Ленобласти / Фото: СК ЛО

В Ленинградской области отец убил своего двухлетнего сына. Мужчина зарезал ножом мальчика дома, после чего осознал произошедшее и решил отвезти труп малыша в приемное отделение больницы города Кириши. Трагедия произошла в ночь на 14 января 2023 года. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники прокуратуры.

- По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома. После чего мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые доставили в медицинское учреждение, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Убийца находится в реанимации / Фото: СК ЛО

Как выяснила "КП", мужчина зарезал мальчика дома, после посадил его труп в санки и повез в больницу. По пути он встретил сотрудников полиции и сдался им. На теле двухлетнего малыша было четыре ножевых ранения. Тело отца тоже оказалось изрезанным. Он нанес себе увечия после того, как убил сына. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело. Также сотрудники прокуратуры проводят проверку.