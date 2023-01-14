Спасение девушки из-под автомобиля в Гатчине после ДТП попало на видео

Запрокурора спас девочку из-под сбившего ее автомобиля в Гатчине / Фото: Прокуратура ЛО

В Ленинградской области сотрудники прокуратуры первыми пришли на помощь девушке, оказавшейся под колесами автомобиля. ДТП произошло в городе Гатчина днем 13 января 2023 года. 17-летняя школьница переходила дорогу напротив дома 8 по улице Горького, когда в нее врезался автомобиль. Очевидцы сразу же побежали помогать несчастной. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения в автомобиле, который сбил подростка.

- Очевидцами происшествия стали заместитель и помощник Гатчинского городского прокурора Оганесян и Алакаев. Работники прокуратуры первыми пришли на помощь девочке, незамедлительно вызвали медицинских работников и находились рядом с ребенком до прибытия специализированных служб, - рассказали в прокуратуре Ленобласти.

Оказалось, что девочка получила серьезные травмы, встать самостоятельно она не могла. На место вскоре прибыла бригада скорой помощи. Врачи вместе с сотрудниками ведомства достали подростка из-под машины, положили ее на носилки и погрузили в автомобиль скорой.

В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры.

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