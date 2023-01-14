Абсолютно голого мужчину задержали на станции метро «Невский проспект» в Петербурге

Голого мужчину задержали на станции метро «Невский проспект» в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Чего только не увидишь вечером в пятницу в Санкт-Петербурге. Конец первой рабочей недели 2023 года, люди устали и отдыхают. Но некоторые отдыхают чрезмерно. Так, 13 января пассажиры станции метро "Невский проспект" стали свидетелями "отдыха" одного мужчины, которому очень стало жарко и он разделся полностью, представ перед публикой в костюме Адама. Видео инцидента появилось в сети.

- Вчера на станции метро Невский проспект было весело и интересно. Полиция задержала голого мужчину, прямо по среди станции, - рассказали очевидцы.

На вид мужчине от 35 до 45 лет. Абсолютно голый, раскидав вещи по платформе, он лежал на станции, пока вокруг него ходили люди. Разумеется, на этот "перфоманс" очень быстро отреагировали сотрудники метрополитена, а также сотрудники полиции. Они скрутили "голого и смешного". Однако одеваться мужчина не очень хотел.

Почему пассажир решил раздеться - загадка. Однако пользователи соцсетей предполагают, что ему стало жарко после употребления психотропных наркотиков.