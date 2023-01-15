Спасли себя, а кота не успели: В Петербурге сгорела квартира известных блогеров Лерчика и Дани

Пара вынуждена жить с двумя маленькими детьми в отеле. Фото: соцсети

В Петербурге сгорела двухкомнатная квартира, в которой проживали популярные блогеры Гусаровы. Пожар случился в Колпинском районе вечером 14 января. В жилище вспыхнула проводка и семейная пара, у которой двое маленьких детей, сумели только спастись сами и вынести вещи первой необходимости. Но их питомец - кот - погиб в этом пожаре. О ЧП рассказала сама блогерша Лерчик в группе в соцсети «Вконтакте».

- Знаю, что новости разлетаются очень быстро. Да, у нас сгорела квартира, загорелась проводка, все вспыхнуло за секунду, мы успели спастись все… кроме нашего любимого кота, – написала она.

Пара снимает юмористические ролики о семейной жизни. Фото: соцсети

ЧП подтверждают и в пресс-службе МЧС Петербурга. На Центральной улицу в Колпинском районе Петербурга огонь охватил 10 квадратных метров. Горела мебель. В 23:06 огонь сумели ликвидировать. По данным ведомства, пострадавших не было.

Напомним, блогеры Гусаровы Даня и Лерчик снимают для соцсетей юмористические ролики о семейной жизни. Недавно у пары родился второй ребенок. По словам блогеров, они сейчас вынуждены жить в отеле.