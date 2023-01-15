Нам негде жить, мы все потеряли: петербургские блогеры Гусаровы показали свою обгоревшую квартиру, где погиб их кот

В сети пару смотрят сотни тысяч человек. Фото: соцсети

Беда пришла в семью известных блогеров Гусаровых из Петербурга. Тиктокеры Валерия и Даниил буквально остались без крыши над головой. Вечером 14 января в их двухкомнатной квартире в Колпинском районе вспыхнул пожар. Замкнула проводка и огонь перекинулся на детскую спальню. Пара попыталась самостоятельно потушить пламя, но оно разгоралось с бешеной скоростью.

- Я с детьми выскочила на улицу, а муж пытался потушить. Так как пожарный люк в подъезде не открывался, все разгорелось сильнее, — поделилась Валерия Гусарова в соцсетях.

По словам блогерши, система дымоудаления в их квартире не сработала и находится возле очага задымления было невозможно. Спасти сумели лишь документы, себя и детей. Но в пожаре погиб кот семейной пары.

В детской комнате вспыхнула проводка. Фото: соцсети

- Мы живы все. Кроме нашего кота. Просто знайте, мы остались без жилья. Мы в отеле. Идти нам пока некуда. У нас теперь ничего нет, - еле сдерживая слезы говорит блогерша.

Гусаровы также показали видео своей обгоревшей двушки. Стены обгорели полностью, а также мебель и одежда. Для жизни она не пригодна. Поклонники пытаются поддерживать пару в соцсетях, Валерия призналась, что люди предлагают деньги, что те смогли снять себе жилье на первое время.

Отметим, семья Гусаровых набирают сотни тысяч просмотров на своих роликах в соцсетях. Снимают смешные скетчи о семейной жизни. Воспитывают двоих дочерей, младшая родилась в прошлом году.