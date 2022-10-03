«Я ночевал в море, плавал»: Пропавший участник «Фабрики звезд» Легостаев объяснил, как он сутки выживал в шторм в воде

Певец Константин Легостаев рассказал, куда пропал на сутки в Сочи. Фото: СОЦСЕТИ

Участника «Фабрики звезд» и уроженца Петербурга Константина Легостаева искали почти сутки после его пропажи во время купания в Сочи. Тревогу забил менеджер 46-летнего артиста Владимир Белов. По его словам, днем 2 октября Легостаев якобы нырнул в Черное море, но так и не вышел на берег. К поискам подключились волонтеры и полиция. СК начал проверку. В соцсетях поклонники певца молились за его здоровье.

И вот днем 3 октября в Сети появились слухи, что Константин жив-здоров и дает показания следователям. «КП-Петербург» удалось дозвониться до Легостаева.

- Устроил заплывчик, – взял паузу экс-вокалист группы Dельта. – Я пошел купаться, но слишком далеко ушел в море. Резко начался дождь, он перешел в ливень. И потом уже все, я держался на воде как мог, чтобы не захлебнуться на волнах.

По словам Легостаева, он заблудился в море и не смог вернуться на берег из-за сильных волн. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Легостаева, он плавал без лодки. Каким-то чудом ему якобы удалось провести на плаву всю ночь.

- В итоге я выплыл утром и заблудился. Меня нашли какие-то люди и вызвали скорую. Проблем со здоровьем вроде бы нет. Просто кашляю. Я очень спать хочу, поймите. Ночевал в море, - завершил звонок певец.

Знакомые артиста подтвердили «КП-Петербург» его версию.

- Действительно. Начался шторм и Костя заблудился. Сами выясняем подробности, - сказала его подруга Таша.

К слову, в ночь пропажи Легостаева в Сочи объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. На море были сильные волны. Если версию певца подтвердят в СК, то его спасение можно назвать настоящим чудом.

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