Цветы начали пробиваться из-под земли из-за аномального тепла в Петербурге

Из-за аномального тепла в Петербурге начали прорастать цветы. Фото: vk.com/grib_spb

Из-за аномального тепла петербургские растения подумали, что уже настала весна и начали прорастать из-под земли. Первую зелень заметили жители Приморского и Выборгского районов города. Фото ростков опубликованы в группе ВКонтакте «Грибы и Грибники в СПб».

- Цветы явно не осведомлены о том, что сейчас уже зима и в общем-то не время для весенних сантиментов, - пишут горожане в соцсетях.

Ярче всего приход «весны» ощущается в парке Сосновка, там сошел снег и зелень особенно заметна. Хотя, по всем законам природы, она еще должна крепко спать под глубоким слоем снежного покрова.

Но увы, в ближайшие дни в Петербурге продолжится оттепель. Холодать начнет только к 20-м числам января. Морозов не ждут даже на Крещение.

- Положительная аномалия температуры полностью свела на нет весь запас холода, накопленный в первой декаде января. На Крещение погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая, от +3 до +5 градусов. Только в третьей декаде снова придут отрицательные температуры, но, скорее всего, погода будет слабоморозная. А вот снега будет очень мало, - отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире радио "Комсомольская Правда", 92.0 FM.