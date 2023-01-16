Непростой, но успешный: в 2022 году застройщики Петербурга перевыполнили план по вводу жилья

Фото предоставлено пресс-службой Группы Аквилон.

РЕКОРДЫ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Ушедший 2022 год стал одним из самых сложных и непредсказуемых для рынка недвижимости. Испытаний было столько, что казалось, многие из них преодолеть невозможно. Но рынок справился, продемонстрировав стабильность и устойчивость. По итогам 2022 года строительные компании Петербурга сдали 3,466 млн квадратных метров жилья против 3,463 млн "квадратов" в 2021 году, сообщили в городском Комитете по строительству. А по ранее заявленному Смольным годовому плану построено должно быть 3,415 миллионов квадратных метров.

- 2022 год был непростым для всех. Но для нашей компании он стал очень успешным. В Санкт-Петербурге мы сдали почти 170 тысяч квадратных метров недвижимости, - говорит исполнительный директор Группы Аквилон Владимир Шабанов.

В минувшем году Группа Аквилон завершила строительство ЖК бизнес-класса Promenade в Адмиралтейском районе, 2-ой очереди ЖК All Inclusive в Пушкинском районе, 1-ой очереди «FoRest Аквилон» в Приморском. Девелопер также ввел в эксплуатацию свой первый проект коммерческой недвижимости в Северной столице — Бизнес-центр «Аквилон LINKS». И в наступившем году снижать планку девелопер не намерен.

- В конце года мы приобрели два новых участка. Оформление еще одного находится на завершающей стадии. В общей сложности на трех участках мы планируем построить около 190 тысяч квадратных метров недвижимости, - добавил Владимир Шабанов.

АКЦЕНТ НА "СОЦИАЛКУ"

По итогам минувшего года число школ, детсадов и поликлиник в Петербурге выросло на полсотни с лишним. Часть из них была построена в рамках адресной инвестиционной программы-2022. А остальные такие объекты были возведены на средства застройщиков. К примеру, в течение года Группа Аквилон передала городу два социальных объекта — детский сад на 95 мест в Адмиралтейском районе на Парфеновской улице в составе «ARTквартал.Аквилон» и на 100 мест — в Московском районе на Кубинской улице в составе ЖК «Q-мир».

На этом работу над социальными проектами девелопер не закончил. В рамках реализации ЖК класса бизнес-лайт «Аквилон ZALIVE» на намыве Васильевского острова компания строит два детских сада. Совместно с компанией RBI рядом с комплексом застройщик возведет школу на 825 учащихся.

В Московском районе компания в партнерстве с «ИнтерГрупп» строит школу на 1125 мест рядом с ЖК «Аквилон Leaves». В рамках реализации проекта All Inclusive в Пушкинском районе девелопер совместно с «Лидер Групп» возводит образовательное учреждение для детей дошкольного и школьного возрастов.

Также Группа Аквилон построит дошкольные образовательные учреждения в ЖК «Аквилон SKY», «FoRest Аквилон», «Аквилон Stories».

ВМЕСТО ПРОГНОЗОВ - РАБОТА

Делать прогнозы о том, каким станет для рынка недвижимости 2023 год, сегодня никто не берется. Но уже сейчас понятно, что работать придется много.

- В 2023-й — год 20-летия Группы Аквилон — мы смотрим с большим оптимизмом: будем выводить на рынок новые проекты, расширять земельный банк, совершенствовать продукт для наших покупателей. Надеемся, что станем еще сильнее и успешнее, - резюмирует Владимир Шабанов.

Кстати, по итогам 2022 года Группа Аквилон построила почти 400 тыс. кв. метров в регионах присутствия. А также существенно увеличила портфель проектов: в Петербурге девелопер приобрел три новых участка, в Москве — четыре, в Архангельске —четыре, в Северодвинске — один. В общей сложности портфель проектов компании увеличился за последние полгода почти на 770 тыс. кв. метров и составил по всем регионам присутствия около 2 млн кв. м. недвижимости.