На Крещение в Петербурге польет дождь и потеплеет до плюс 5 градусов

В Петербурге на Крещение прогнозируют дождь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенских морозов жители Санкт-Петербурга могут не ждать. Погода на православный праздник будет очень теплой. Поэтому купели в этом году горожанам покажутся настоящим "джакузи". Так, 19 января в Петербурге будет дождь и до плюс 5 градусов. Об этом рассказал в эфире радио "Комсомольская Правда", 92.0 FM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Что с Крещением, по последним данным погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая, от плюс 3 до плюс 5 градусов, - сообщил синоптик.

В ближайшее время погода в Петербурге останется такой теплой и дождливой. Оттепель простоит еще всю половину втрой декады января и похолодание до отрицательных температур произойдет лишь в третьей декаде месяца. И то, ожидается, что морозец будет совсем слабый. А вот красивых снегопадов синоптики пока что не видят в будущем. Возможно, город останется голым и во льду.