Почта доставит новогодние подарки подопечным Фонда защиты детей из 79 регионов России. Фото: пресс-служба УФПС.

Почта России поможет Фонду защиты детей доставить 700 посылок с книгами для библиотек детских социальных учреждений в 79 регионах страны. Все расходы по перевозке груза компания взяла на себя.

Это третья совместная акция партнёров – уже традиционно она проходит под Новый год. В посылках – сказки, стихи, рассказы и энциклопедии для дошкольников, художественная литература для подростков, а также игрушки. Подарки получат дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. В Ленинградской области – это воспитанники областного многопрофильного реабилитационного центра для детей-инвалидов в Приозерске, а также ресурсных центров по содействию семейному устройству в Выборге, Тихвине, Кингисеппе, Ивангороде, Никольском, п. Сиверский и Каложицы, пгт. Толмачево и Свирьстрой, д. Анисимово. В Санкт-Петербурге посылки получит воспитанники Дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1, Центра содействия семейному воспитанию №15, Домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии №3 и №4, Центров содействия семейному воспитанию № 9 и №11, а также ФГБПОУ «Санкт-Петербургское СУВУ».

«Мы с большим удовольствием сотрудничаем с Фондом защиты детей. Ведь нужно доставить посылки на сотни адресов, среди которых есть небольшие деревни и посёлки, — а в этом вопросе мы накопили уникальный опыт. Благодаря обширной логистической сети Почта уже третий год помогает пополнять качественной литературой региональные библиотеки для детей, оставшихся без попечения родителей», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В декабре 2020 г. и 2021 г. Почта помогла Фонду защиты детей доставить энциклопедии, художественную литературу, сказки и журналы в библиотеки 1047 детских домов по всей России. В 2021 г. и 2022 г. партнёры также отправили на Дальний Восток и в Алтайский край книги и одежду для 380 детей с инвалидностью.