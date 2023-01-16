«Надо им подарить учебник истории»: Темнокожего актера сняли в роли викинга из древнего Новгорода

В сериале про викингов и древний Новгород сняли темнокожего актера. Фото: кадр из сериала «Викинги: Вальхалла» (Vikings: Valhalla).

Зрители обвиняют киношников в доведении политкорректности до абсурда: в новом сериале про викингов и древнюю Русь, в роли жителя Новгородчины был снят темнокожий актер. Губернатор Новгородской области искренне удивился неграм-викингам и решил подарить киношникам учебник истории.

- Альтернативная версия истории от сериала Netflix «Викинги: Вальхалла». Знакомьтесь, это типичный викинг из древнего Новгорода. Надо будет этим кинодеятелям как-нибудь передать пару книжек по истории Новгорода, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Никитин.

В Интернете и соцсетях уже высмеяли создателей фильма за «достоверность». Правда, спустя некоторое время внимательные зрители уточнили, что темнокожий герой - не коренной житель древнего Новгорода, а приехал в город, бывший крупным местом пересечения торговых путей из Константинополя. По сюжету негр-викинг зарабатывал на жизнь боями на арене, почти как гладиатор.

Картина: "Стрельцы смотрят на создателей сериала". Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что сериал «Викинги: Вальхалла» рассказывает о попытке викингов завоевать Англию, а также о путешествии Лейфа Эрикссона в Америку около 1000 года нашей эры. Считается, что скандинавский завоеватель стал первым из европейцев, кто ступил на американский континент. Это произошло почти за 500 лет до путешествия Колумба.

В сериале идет речь и о распространения христианства среди викингов, которое началось в те же годы. Фильм стал продолжением сериала «Викинги», выходившего с 2013 по 2020 годы. События нынешнего кино разворачиваются спустя некоторое время относительно сюжета оригинала.

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