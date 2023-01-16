Аналитика МТС: самым популярным пляжным направлением у петербуржцев стали ОАЭ

Самым популярным пляжным направлением у петербуржцев стали ОАЭ. Фото: shutterstock.com.

МТС проанализировала с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования самые популярные среди петербуржцев направления пляжного отдыха во время зимних каникул. В тройку востребованных жарких стран в новогодние праздники вошли ОАЭ, Таиланд, Мальдивы.

Среди петербуржцев, отправившихся на новогодних каникулах за рубеж, четверть предпочла пляжный отдых. Лидером по количеству путешественников стали Арабские Эмираты — здесь отдохнуло 12% туристов из Санкт-Петербурга. ОАЭ второй год подряд удерживают лидерство в ТОПе пляжных направлений.

На втором месте расположился Таиланд — сюда отравилось 6% отдыхающих. В прошлом году второе место среди жарких стран занимал Египет, который теперь спустился на четвертую строчку. Таиланд также является лидером по длительности поездок: средняя продолжительность отпуска в стране составляет 7 дней, в то время как у остальных стран этот показатель колеблется от 4 до 5 дней.

Тройку лидеров пляжных направлений, где отдыхали петербуржцы на новогодних каникулах, замыкают Мальдивы с долей 3,5%. Годом ранее она составляла 5%.

В целом, количество петербуржцев, выезжавших за рубеж на новогодние каникулы 2023 года, составило около 12% от всего турпотока. Для сравнения, жители Москвы и Московской области совершили 40% таких поездок, жители Краснодарского края почти догнали петербуржцев — их доля в общем зарубежном турпотоке достигла 8%.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года соответственно, при этом вернувшиеся домой после 1 января в обоих периодах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.