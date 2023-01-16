Актер Борис Смолкин резко отреагировал на новость о переходе сына-фигуриста и дочери Тутберидзе в сборную Израиля

Отце фигуриста Глеба Смолкина опроверг его желание выступать за сборную Израиля. Фото: СОЦСЕТИ

Диана Дэвис и Глеб Смолкин готовятся выступать за сборную Израиля. Новости с такими заголовками растиражировали спортивные СМИ в понедельник, 16 января. Напомним, пара так и не приняла участие в чемпионате России. Ранее Смолкин объяснил это тем, что столкнулся с проблемами с въездом в США – его попросту могут не пустить обратно, если он захочет поехать на соревнования на родину. При этом фигуристы не скрывают, что ищут варианты продолжения карьеры. «КП-Петербург» попросила актера Бориса Смолкина, отца Глеба, прокомментировать слухи о будущем спортсменов.

- Эти слухи распространяет только желтая пресса. Я могу очень коротко сказать. Чтобы стать членом сборной какой-то страны, надо быть ее гражданином. Ни Диана, ни Глеб не являются гражданами Израиля. Поэтому все эти слова про выступление за Израиль – просто болтовня, - подчеркнул Борис Смолкин.

Сам Борис Смолкин пока не может навестить сына в США. А вот мать Дианы - Этери Тутберидзе - спокойно гостит у дочери. Фото: СОЦСЕТИ

По словам отца фигуриста, он не виделся с сыном уже около года и очень соскучился. Семья общается только через Интернет. Но Смолкин-старший надеется сам побывать в Америке на гастролях уже этой весной.

- Изменений в графике Глеба и Дианы нет. Они продолжают тренироваться в США. Естественно, они хотят продолжить карьеру и ищут варианты. Ему 23 года, ей 20. У них все только начинается. Но честно вам скажу, я не знаю, рассматривают ли они варианты выступления за другую страну. Честно признаюсь – не в курсе, - уточнил Борис Смолкин в разговоре с «КП-Петербург».

Пара находится в США уже около года. Глеб и Диана в основном заняты тренировками. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что Диана и Глеб давно не участвовали в официальных соревнованиях, однако в середине декабря они все-таки вышли на лед в Америке – с фурором откатали программу на рождественском шоу в Вирджинии, где и тренируются.

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