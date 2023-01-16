Во время ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге пассажиров будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта

32 маршрута наземного транспорта будут обслуживать пассажиров во время ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скоро станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закроется на ремонт. Это значит, что вся нагрузка по перевозке пассажиров будет перераспределена на наземный транспорт. Так, пока будет длиться ремонт, пассажиров будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта. Об этом 16 января 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

-Ппри закрытии станции «Ладожская» перераспределение пассажиропотока произойдет в направлении станций метрополитена «Новочеркасская», «Проспект Большевиков», «Площадь Александра Невского». Именно к данным станциям будут направлены маршруты наземного транспорта.

Так, пассажиров будут обслуживать 19 городских автобусов № 5, 21, 24, 24М, 27, 27М, 30, 46, 77, 92, 123, 131, 137, 169, 183, 185, 222, 271, 295, два маршрута трамвая № 39 и 30, троллейбус № 22, а также 10 межрегиональных автобусных маршрутов № 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533.

Отметим, что специально для этого комтранс изменил трассы семи маршрутов автобусов и одного трамвая. Помимо этого были введены три дополнительные маршруты. Интервал движения составит 4 минуты.