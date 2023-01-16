Умерла Ольга Вардашева, бывшая солистка ленинградского театра «Мюзик-Холл»

Ольга Вардашева снималась в кино. Фото: кадр из фильма "Небесные ласточки"

Печальную новость сообщили в пресс-службе театра «Мюзик-Холл». На 77-м году жизни не стало эстрадной певицы и актрисы, заслуженной артистки РСФСР Ольги Вардашевой. Она более 40 лет была ведущей солисткой культурного учреждения.

- Ольга относилась к тем редким артистам, которые адресуют свое искусство непосредственно сердцу слушателей. Ее сценические работы навсегда сохранятся в сердцах всех почитателей щедрого дарования, - выразила соболезнования директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак.

Ольга Вардашева родилась в 1946 году в Беслане. В «Мюзик-Холл» она пришла в 19 лет, и была солисткой театра с 1966 по 2014 год. Кроме этого, пела в «Ленконцерте», выступала с джаз-оркестром и снималась в кино. В ее фильмографии несколько известных кинокартин: «Семь счастливых нот», «Шляпа», «Небесные ласточки», «Сентиментальный роман».

Прощание с артисткой пройдет 17 января в Беслане. Последние годы талантливая певица прожила в Республике Северная Осетия.