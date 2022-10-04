Заслуженный мастер спорта Алена Прокопенко: «Дети могут полюбить спорт через игру»

Заслуженный мастер спорта Алена Прокопенко. Фото: Ирина Гагарина.

Любая страна заинтересована в том, чтобы новое поколение было здоровым, способным работать и добиваться своих целей. В последние годы молодежь стала больше интересоваться спортом и стремиться к здоровому образу жизни. Но когда речь заходит о том, как привить любовь к активному образу жизни у маленького ребенка, появляется множество нюансов и неожиданных препятствий. Кто должен быть наставником для маленьких спортсменов - родители или тренер? И как правильно мотивировать молодых спортсменов? Об этом и многом другом поговорили с членом сборных команд по дзюдо и самбо России Аленой Прокопенко.

БЫТЬ ЛУЧШЕ В СЛОЖНОМ

- Алена, а как вы пришли в спорт?

- Пришла сама! Когда мне было 6 лет, я проходила мимо секции дзюдо, стало интересно, что это такое, чем там ребята занимаются. Зашла посмотреть и можно сказать влюбилась в этот вид спорта.

- Чем он вас покорил?

- Я считаю дзюдо самым красивым, сложным и техничным видом спорта, который сочетает в себе равномерную физическую нагрузку, растяжку, акробатику и, конечно, навыки борьбы. Амбиции сыграли не последнюю роль - очень хотелось стать лучшей именно в этом виде спорта. Дзюдо официально считается самым конкурентным видом спорта, поэтому приходится постоянно развиваться.

УВЛЕЧЬ СПОРТОМ - ЦЕЛАЯ НАУКА

- А для современных детей дзюдо интересно? И как мотивировать подрастающее поколение заниматься?

- Я обожаю тему детского спорта. Для меня нет ничего проще, чем увлечь ребенка борьбой, но я вижу, как сложно это порой дается многим тренерам детских клубов. Вспоминается, как когда я была в детском спортивном клубе, наши тренеры считали, что общая физическая подготовка и ход в строю поможет нам полюбить спорт. Но это абсолютно неверно. Ребенок в возрасте 5-8 лет может полюбить спорт только через игру. Большую часть времени нужно уделять тому, чтобы ребенок успел «набеситься», и только после этого приступать к обучению захватам, падениям, броскам и отработке приемов.

- Как вы считаете, чья роль в воспитании спортсменов важнее - родителей или тренера?

- Хорошо, если мамы или папы своим примером прививают ребенку любовь к спорту. А потом приведут его в секцию и передадут в руки профессионалов. Уже тренер должен увлечь, направить, правильно объяснить, дать возможность ощутить себя сильным. Я считаю, что главная задача спортивных организаций на данный момент — обеспечить работу тренеров, которые искренне любят свое дело и горят им. У нас в стране мы, к огромному сожалению, слишком часто сталкиваемся с демотивированными людьми, уставшими от своей работы и не имеющими никаких ресурсов выполнять ее с душой. В спорте такого допускать просто нельзя. В тренерство нужно отбирать самых активных и горящих спортсменов, давать им воздух для реализации своей деятельности, поддерживать их психологическое состояние. Только такой тренер сможет передать любовь к своему виду спорта сначала детям, а затем вдохновлять молодежь на продолжение работы.

Фото: Ирина Гагарина.

ПОБЕДА - ДЕЛО ПРИНЦИПА

- За свою спортивную карьеру вам удалось получить множество профессиональных заслуг на международной арене, стать чемпионкой мира и Европы по дзюдо и самбо. Какие победы для вас оказались самыми ценными?

- Я одинаково горжусь, как победами на чемпионатах России, так и на чемпионатах мира, Европы, Спартакиаде, Универсиаде. Для меня одержать победу - это дело принципа. В личных победах испытываешь гордость за себя, а в командных еще большую гордость за общую работу. Все призовые места имеют под собой огромный труд. Наверное, отдельно как раз могу выделить присуждение звания Заслуженного мастера спорта по дзюдо, потому что оно объединяет в себе все труды и заслуги.

- Вы являетесь членом сразу двух сборных России - по дзюдо и по самбо, это привычная практика для спортсменов?

- Дзюдо и самбо схожие виды спорта, есть спортсмены, чей профессионализм позволяет переключаться и бороться в обеих дисциплинах. Я одна из них. Единственная проблема только в том, что иногда соревнования по дзюдо и по самбо накладываются друг на друга по датам, и приходится делать выбор, где участвовать, а где тебя смогут заменить другие члены сборной.

Алена Прокопенко. Фото из личного архива.

ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ - ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

- Как вы думаете, у спортсменов в России есть перспективы для развития?

- Я считаю, что у нас внутри сборных и спортивных клубов работы предостаточно. Конечно, выход на международный уровень соревнований для молодежи является сильной мотивацией к развитию. Но у нас есть национальные соревнования, много отличных спортсменов. Важно продолжать правильно мотивировать молодых спортсменов, растить здоровую конкуренцию, чтобы чемпионаты России по сложности не уступали чемпионатам мира. Кроме того, нужно повышать уровень тренеров клубов и сборных. Проверять их квалификацию, улучшать финансирование и повышать мотивацию. Заниматься поддержанием психологической атмосферы в коллективах. В общем, сделать так, чтобы к моменту возвращения к международным соревнованиям мы были еще сильнее и готовыми к новым победам.

Также мне бы хотелось, чтобы Федерация Самбо продолжила продвигать самбо к олимпийским видам спорта. Я считаю, что пляжное самбо заслуживает быть в программе Олимпиады в будущем, это зрелищный и интересный вид спорта. Нужно двигаться в этом направлении.

- Чем вы планируете заниматься после окончания соревнований? Станете тренером?

- Я долго думала на эту тему. И всегда мечтала тренировать, знаю, что в этом мое призвание. Но на данный момент в городе, в котором я живу, нет подходящей для меня атмосферы среди тренеров. Действующие тренера боятся конкуренции, нет должного развития. Я уверена, что в будущем ситуация может улучшиться, но этим нужно заниматься, а не пускать на самотек.

Фото: Марина Майорова.

СПРАВКА

Алена Прокопенко - заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо. Достижения по дзюдо: 4-х кратная чемпионка России по дзюдо, дважды победительница Всемирных Военных Игр, призерка Спартакиады Сильнейших 2022 и Большого Шлема 2017.

Достижения по самбо: 2-х кратная чемпионка мира по кадетам, призерка чемпионата России, чемпионка Европы 2022. Член сборных дзюдо и самбо России. Имеет награды за заслуги перед отечеством и воинскую доблесть.