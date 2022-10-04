Первые владельцы, строительство дворца и тайны императорской резиденции: на Елагином острове проходит выставка к 200-летнему юбилею

Выставочные залы на Елагином острове превратились в пространство исторического квеста. Фото: предоставлено КП

Иногда даты удивительным образом совпадают. В 2022 году любимое место отдыха тысяч петербуржцев отмечает сразу два юбилея: дворцово-парковому ансамблю Елагина острова исполняется 200 лет и 90 лет празднует Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова (ЦПКиО).

Два века истории

Чтобы оригинально отметить яркую дату, выставочные залы на Елагином острове превратились в пространство исторического квеста: прямо сейчас в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса можно посетить экспозицию «200 лет Елагиноостровскому дворцово-парковому ансамблю».

Посетители узнают о первых владельцах острова. Фото: предоставлено КП

Выставка отправит гостей в удивительное путешествие сквозь века. С первых минут посетители погружаются в череду десятилетий, свободно лавируя между уникальными экспонатами, связанными с историей этого места: от первого обозначения острова на плане Санкт-Петербурга, датированного 1725 годом, до подробностей и деталей истории создания дворцово-паркового ансамбля по проекту великого зодчего Карла Росси для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В единую экспозицию были собраны целые эпохи!

Выставка объединила более 300 редчайших экспонатов, большинство из которых практически не покидают фонды и не знакомы широкой публике до сих пор. Это произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, чертежи, документы, фотографии из собрания более двадцати музеев, архивов, библиотек Петербурга и архивов Москвы.

Во втором разделе выставки представлены проекты дворца, павильонов и планы острова. Фото: предоставлено КП

Путешествие по трем эпохам

Маршрут по экспозициям состоит из трех основных разделов. Это помогает ориентироваться и не заблудиться в калейдоскопе увлекательных экспонатов.

Истоки

Сначала посетители знакомятся с первыми владельцами Мишина / Елагина острова. На всеобщее обозрение представлены портреты владельцев, благоустройство и изменение ландшафта острова с течением лет, планы острова в разные периоды и быт именитых вельмож того времени: Григория Потемкина, Ивана Елагина, Григория Орлова и других.

Карл Росси и строительство Елагиноостровского ансамбля

Далее потоки времени уносят гостей в XIX век: указом Александра I Елагин остров был приобретен Кабинетом Его Императорского Величества для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Именно тогда знаменитый мастер Карл Росси приступил к строительству Елагиноостровского ансамбля, ставшего жемчужиной Петербурга. В этом разделе выставки представлены проекты дворца и павильонов, планы острова, семантика и философия парков в английском стиле, портреты и личности новых владельцев, а также особенности их быта. Такие подробности - настоящее сокровище для всех ценителей истории и архитектуры! Центральное место в экспозиции занимает ансамбль острова. Это десятки уникальных чертежей, выполненных самим Росси, и гарнитур, созданный по его эскизам. Эти предметы показывают тщательность подхода и любовь маэстро к своей работе над первым крупным проектом в Петербурге. Он создал не только гармоничный и стройный дворцово-парковый ансамбль, но также подробно определил планировку, особенности убранства и декоративное оформление внутренних помещений - на такое способен только гений! По сей день туристы со всего мира посещают дворец на Елагином острове и восхищаются талантом и мастерством одного из самых ярких ваятелей Северной столицы.

Гости узнают все секретных традициях отдыха членов императорской семьи. Фото: предоставлено КП

Императорская резиденция

Финальным аккордом выставки выступает эпоха острова в качестве императорской резиденции с 1822 по 1917 год. На протяжении почти ста лет Елагиноостровский ансамбль был летним домом для императорской семьи самого крупного и мощного государства мира. Гости узнают все секреты и тайны традиций отдыха членов императорской семьи, приемов, торжественных встреч, балов, праздников, игр и развлечений того времени. А еще посетителям приоткроется история Кавалергардского полка, охранявшего дворец. К слову, шефами бравых кавалеристов были сами императрицы! А в конце путешественника по векам истории ждут подробности пребывания на острове Петра Столыпина с семьей под самый закат великой империи.

В конце путешественника по векам истории ждут подробности пребывания на острове Петра Столыпина с семьей под самый закат великой империи. Фото: предоставлено КП

КСТАТИ

Одновременно с выставкой, посвященной истории Елагина острова, в Центральном зале Конюшенного корпуса открыт особый мультимедийный проект «ЦПКиО имени С. М. Кирова в XX - XXI веках». При помощи современных технологий он перенесет зрителей в годы создания ЦПКиО. Ретроспектива откроется через призму архивных документов, фотографий и редких кадров кинохроники, которые перелистывают страницы истории вплоть до наших дней. Удобный формат подачи позволяет рассказать просто о сложном и подробно погрузиться в события прошлых лет.

Одновременно с выставкой, посвященной истории Елагина Острова, в Центральном зале Конюшенного корпуса открыт особый мультимедийный проект «ЦПКиО им. С.М. Кирова в XX-XXI веках». Фото: предоставлено КП

КОНКРЕТНО

Выставка проходит с 2 сентября по 20 ноября 2022 года.

Режим работы: воскресенье - вторник, четверг - суббота с 10.00 до 18.30, среда с 13:00 до 21:00, понедельник выходной.

Билеты на выставку приобретаются онлайн на сайте парка или в кассах Конюшенного корпуса.

Цена билетов: взрослый - 100 рублей, пенсионеры, студенты, дети школьного возраста - 50 рублей, льготные категории бесплатно.