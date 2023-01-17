Почта России и ФПК запустили почтовый вагон «Санкт-Петербург – Калининград». Фото: пресс-служба УФПС.

Почта России совместно с Федеральной пассажирской компанией запустила почтовый вагон, который будет доставлять корреспонденцию и посылки по магистральному маршруту Санкт-Петербург – Калининград. Согласно расписанию, вагон будет ходить один раз в неделю в составе поезда № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград.

«Почта России заинтересована не только в поддержке коммуникаций между отдалёнными территориями нашей страны, но и в сокращении сроков доставки почтовых отправлений. Ранее почтовый груз доставлялся в самый западный город России через Москву. Теперь время ожидания посылки из Санкт-Петербурга сократится минимум в полтора раза», – пояснил директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

«Федеральная пассажирская компания высоко ценит сотрудничество с Почтой России. Почтовый вагон по маршруту Санкт-Петербург – Калининград начнет курсировать впервые в пассажирском составе. Мы рады, что теперь поезда ФПК смогут послужить жителям нашей страны не только как одно из самых стабильных средств передвижения между Санкт-Петербургом и Калининградской областью, но и еще как одно из самых надежных средств доставки почтовых отправлений», - заключил Сергей Васильченко, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании.

Почтовый вагон, курсирующий по новому маршруту, будет доставлять отправления из Санкт-Петербурга, а также из других субъектов Северо-Западного региона: Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия. Вагон вмещает около двух тысяч почтовых отправлений.

В июне 2022 года Почта России и ФПК подписали соглашение о развитии железнодорожных перевозок почтовых отправлений в регионы, куда затруднена доставка автомобильным или иным наземным транспортом.