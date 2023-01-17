Чистая прибыль Сбера выросла на 40%. Фото: freepik.com.

По информации из опубликованной отчетности банка, в декабре 2022 года чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 40% и достигла 125,5 миллиардов рублей.

По итогам всего 2022 года банк получил 300 миллиардов рублей чистой прибыли. Это на 75,7% меньше в годовом выражении. Рост чистого процентного дохода банка в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 миллиардов рублей), а за 2022 год уменьшился на 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход Сбербанка в декабре вырос на 16,7% - до 67,5 миллиардов рублей. А за весь 2022 год рост составил 6,2% - до 614,8 миллиардов рублей.

В декабре стоимость риска составила 0,2%, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%.