Розничный кредитный портфель Сбера вырос до 12 триллионов рублей. Фото: freepik.com.

Как следует из опубликованной сокращенной отчетности Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в декабре 2022 года розничный кредитный портфель Сбербанка в декабре вырос на 1,7% - до 12 триллионов рублей. Всего же с начала года он вырос на 12,9%.

Главной причиной стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 триллионов рублей, увеличившись более, чем на 20% за год.

Средства физических лиц выросли на 8,2% в декабре и на 8,2% в 2022 году в целом, превысив 18,3 триллиона рублей. Корпоративный кредитный портфель банка увеличился в декабре на 0,53% и на 12,4% с начала года, составив 18,8 триллиона рублей. Средства юридических лиц выросли на 0,8% в декабре - до 8,7 триллиона рублей. Это минус 0,7% с начала года.