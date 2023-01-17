Рвануть могло в любой момент: петербургские врачи в бронежилетах достали взрыватель мины из ноги раненного военного

12-сантиметровый взрыватель достали из ноги бойца петербургские медики. Фото: пресс-служба ВМедА

Уникальную операцию провели врачи из петербургской Военно-медицинской академии. Находясь в служебной командировке в Белгородской области, на границе с зоной проведения СВО, они спасли военнослужащего, у которого в ноге застрял огромный 12-сантиметровый взрыватель мины.

- 10 января на операционный стол был доставлен пациент со множественными осколочными ранениями мягких тканей голеней и бедер, проникающим ранением брюшной полости, но главное - 122-миллиметровым торцевым взрывателем мины в мягких тканях правой голени, - сообщает пресс-служба академии.

Чтобы извлечь взрыватель из ноги бойца, всей хирургической бригаде пришлось надеть бронежилеты, ведь детонация могла произойти в любой момент. Медиков и персонал, которые не были задействованы в операции, удалили на безопасное расстояние.

Сам взрывоопасный осколок снаряда извлек и передал саперам подполковник медицинской службы Виталий Иванов. После этого операцию продолжили уже в штатном режиме, без бронежилетов. Она завершилась успешно.

В академии отмечают весь состав бригады, помогавшей раненному бойцу:

Хирурги: подполковники медицинской службы Виталий Иванов, Егор Карев, Валерий Белевич; майор Александр Сеньков. Анестезиолог: старший лейтенант Олег Григорьев Анестезист: Татьяна Калашникова. Операционная сестра: Юлия Шальнева.