За 2022 год в Сбербанке вдвое сократилось количество валютных вкладов. Фото: freepik.com.

По сообщениям кредитной организации, за 2022 год доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке снизилась почти вдвое.

Кроме того, доля средств в валюте в структуре финансов корпоративных клиентов за год снизилась на 18 %.

В ноябре банк сообщал, что юридические лица стали держать в Сбере меньше средств в долларах и евро - их доля снизилась с 36% с начала 2022-го, до 16% на конец октября. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц - клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.