Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний17 января 2023 9:34

За 2022 год в Сбербанке вдвое сократилось количество валютных вкладов

Речь о средствах физических лиц
Иван МАЛЬКОВ
За 2022 год в Сбербанке вдвое сократилось количество валютных вкладов. Фото: freepik.com.

За 2022 год в Сбербанке вдвое сократилось количество валютных вкладов. Фото: freepik.com.

По сообщениям кредитной организации, за 2022 год доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке снизилась почти вдвое.

Кроме того, доля средств в валюте в структуре финансов корпоративных клиентов за год снизилась на 18 %.

В ноябре банк сообщал, что юридические лица стали держать в Сбере меньше средств в долларах и евро - их доля снизилась с 36% с начала 2022-го, до 16% на конец октября. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц - клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.

БИЗНЕС-ПРЕСС