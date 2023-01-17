Платежкой единой: Главные плюсы новой квитанции ЖКХ в Петербурге

Новые платежки полетят к петербуржцам только летом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новому году – коммунальные нововведения. С 9 января 2023 года официально заработал «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга». Аббревиатура ЕИРЦ теперь заменит горожанам сразу два привычных названия - «ВЦКП «Жилищное хозяйство» и «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», компании объединились. Так что совсем скоро вместо «розовой» и «белой» квитанций в ящики будут раскладывать большой единый квиток за все услуги сразу.

Как рассказал журналистам глава Жилищного комитета Олег Зотов, переход на новые квитки будет постепенным, и первые из них полетят в квартиры только летом.

- Полный переход на квитанции состоится в течение двух межотопительных периодов: 2023 года и остатка 2024 года. Летом платежка меньше, чем зимой, и последствия возможных ошибок, которые нельзя исключить, гораздо ниже. Переход связан с интеграцией огромных баз данных двух расчетных центров и их синхронизации. Поэтому переходить на единый платежный документ будем по мере технической готовности, - заявил Зотов.

Глава «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин заметил, что Петербургу давно пора было это сделать. Мол, другие регионы поголовно создали единые расчетные центры, а вот Северная столица запоздала. Новая организация позволит не только обходиться одной бумажкой вместо вороха платежек, объединить сведения обо всех абонентах города, но и сделать прозрачнее круговорот денег в сфере ЖКХ.

Единая квитанция обещает быть подробной и понятной. Фото: ЕИРЦ

Во-первых, ЕИРЦ гарантирует, что собранные с населения деньги потекут прямиком к ресурсоснабжающим организациям, исключая задержку или потерю средств из-за нечестных УК. Во-вторых, в квитанции четко распишут, сколько денег пойдет каждому поставщику. В-третьих, грамотно обозначат, какие долги, какой компании и за какой период понабрали горожане.

- Ситуации, связанные с любыми аномалиями, будут выявляться в ЕИРЦ в автоматическом режиме. Информация о скачках стоимости в платежных документах, задвоении услуг в результате действий УК – все это будет выявляться и учитываться, - подчеркнул Олег Зотов.

До лета поживем в привычном режиме – квитанции будем получать все те же, «розовую» или «белую», но с новым логотипом ЕИРЦ. Выставлять цифры в них будет сам ЕИРЦ.

МФЦ ПО ЖКХ

С апреля новой жизнью заживут офисы «Петроэлектросбыта». Точки клиентского обслуживания, где привыкли оплачивать счета и задавать вопросы, планируют превратить в подобие МФЦ по коммунальной теме. Туда можно будет прийти без привязки к району прописки с любыми проблемами по квитанции. Там же специалисты дадут полную расшифровку услуг у любого поставщика, например, по содержанию жилья.