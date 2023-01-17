Синоптик Александр Колесов дал огорчительный прогноз погоды на Крещение в Ленинградской области

Тепло и дождливо будет на Крещение в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов огорчил прогнозом погоды на Крещение в Ленинградской области. Увы, оттепель ни 18 января, ни 19 января 2023 года еще не закончится. Поэтому окунаться в купели всем придется при плюсовой температуре, что куда тяжелее, чем когда на улице стоит мороз, так как вода при этом оказывается теплее. Но делать нечего. Главное, что отметил синоптик, важно соблюдать безопасность, так как из-за продолжительного тепла лед начал таять.

- В последние дни лед заметно разрушается. Он теряет свою структуру и это становится опасно. На западе Ленобласти толщина льда 10-20 сантиметров на реках, на востоке от 20 до 25 сантиметров, по Ладожскому озеру - 15-30 сантиметров толщина льда. В Финском заливе в прибрежной части до 15-25 сантиметров, - рассказал синоптик.

Что касается погоды, то вечером 18 января к области будет подходить новый циклон, который снова принесет теплый воздух. Усилится ветер до 15-17 метров в секунду, ночью пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в ночь на 19 января от от -2 до +2 на востоке области, на западе окажется чуть потеплее. Днем +1-6 градусов. Во второй половине дня 19 января начнет понижаться температура воздуха. Но говорить о Крещенских морозах нельзя.