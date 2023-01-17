«Ростерминалуголь» подвел итоги экологического мониторинга в 2022 году. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Специализированный угольный терминал АО «Ростерминалуголь» подвел итоги комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды на предприятии в 2022 году.

В январе-декабре 2022 года Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» были взяты на исследования 34 пробы атмосферного воздуха на границе Единой санитарно-защитной зоны (ЕСЗЗ). Также, в соответствии с программой и планом-графиком экологического мониторинга, утвержденными Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов (НЛБВУ), на стивидорном предприятии были отобраны 225 проб питьевой, сточной и природной воды.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Согласно данным, полученным в ходе мониторинга, деятельность АО «Ростерминалуголь» соответствует требованиям экологической безопасности по всем контрольным направлениям:

- средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных водных стоках составила 4,3 мг на кубический метр при величине допустимой концентрации равной 10 мг (ниже нормы на 57%);

- средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ составили 0,21 мг на кубический метр при предельно допустимой концентрации 0,3 мг (на 30% ниже допустимых);

- уровень шума на границе ЕСЗЗ в дневное и ночное время находился в пределах допустимых уровней в 52 дБ и 45 дБ соответственно.

Дополнительно, с целью определения эффективности работы аспирационных систем терминала, специалисты ФБУЗ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО» провели 48 измерений аэродинамических параметров аспирационных установок терминала и отбор 99 проб промышленных выбросов. Эффективность газоочистного оборудования составила от 98-99%. Превышений допустимых концентраций не обнаружено.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Экологическая повестка является одной из ключевых для специализированного угольного терминала. С целью обеспечения экологической безопасности и эффективной защиты окружающей среды в производственной деятельности предприятия широко применяется современное оборудование, внедрен полный спектр наилучших доступных технологий (НДТ): крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления, аспирации, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Компания работает с соблюдением всех экологических норм, что подтверждено сертификатом ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению" в области сертификации «Перевалка грузов в морском порту». В 2022 году на терминале АО «Ростерминалуголь» прошел очередной ресертификационный аудит, подтвердивший результативность менеджмента компании. Дополнительную профподготовку по экологической безопасности и обращению с опасными отходами получили 9 сотрудников предприятия.