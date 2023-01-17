Загорелась крыша бизнес-центра на Обводном канале Петербурга

Пожар произошел в бизнес-центре на набережной Обводного канала Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Практически в самом центре Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Вечером во вторник, 17 января 2023 года, загорелась крыша бизнес-центра "Сенатор", который расположен на набережной Обводного канала во Фрунзенском районе города. Все произошло в начале шестого часа вечера. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 17:17 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 60А на набережной Обводного канала. В здании бизнес-центра "Сенатор" происходит горение на кровле на площади 60 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На борьбу с пламенем выехали семь пожарных машин и 29 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, пострадавших пока что нет. Проводилась ли эвакуация из горящего здания, пока что не сообщается.

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