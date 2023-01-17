Более 4 тысяч дворников и трактористов не хватает Петербургу в разгар зимы

Жилком разрабатывает проект поддержки для дворников в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В самый разгар зимнего сезона Петербург все еще не набрал достаточно дворников и трактористов, готовых убирать город. В этом журналистам признался глава Жилищного комитета Олег Зотов.

- Мы получили порядка 2000 заявок от желающих работать механизаторами-трактористами и порядка 2500 заявок от потенциальных специалистов ручного труда. Несмотря на это, мы все еще испытываем дефицит кадров: нам нужно 4362 специалиста ручного труда, - признался глава Жилищного комитета.

Тем временем, для дворников планируют разработать полезное поощрение – давать возможность льготного приобретения жилья за, так сказать, выслугу лет. Проработал пять лет в государственном учреждении, метя дворы или собирая снег ковшом, - получил право на минимальный первый взнос и беспроцентную рассрочку при покупке квартиры. Правда, эта идея еще сыра. По признанию Зотова, проект закона только начали разрабатывать.