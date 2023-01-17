Тренер по каратэ из Петербурга представит Россию на конкурсе «Бабушка Вселенной - 2023»

Алена Сибиева получила титул "Бабушка России" в декабре 2022 года. Фото: СОЦСЕТИ

- Из кимоно в платье и корону – это очень быстрый прыжок, - пишет Алена Сибиева из Петербурга в своих социальных сетях. Тренер спортивно-боевых единоборств представит Россию на конкурсе красоты «Бабушка Вселенной - 2023».

В свои 46 лет у петербурженки множество хобби, ее жизнь точно нельзя назвать скучной. Алена Сибиева руководит филиалом Центра Ояма-каратэ во Всеволожске. У нее самой черный пояс по этому виду спорта. Женщина обучает боевому искусству взрослых и детей, а в свободное от работы время – катается на коньках и лыжах, занимается йогой, танцами и плаванием, а также гонками.

Алене Сибиевой 46 лет

- Если учесть, что я впервые в своей жизни еду за границу, то думаю, можно представить, что я испытываю. Конечно же, я постараюсь достойно выступить на этом конкурсе, это для меня очень ответственно и волнующе, - поделилась впечатлениями участница конкурса.

Конкурс красоты «Бабушка Вселенной - 2023» пройдет в Болгарии с 18 по 21 января.