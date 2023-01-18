Освобождение Ленинграда от прорыва до снятия блокады

18 января – 80 лет прорыву блокады Ленинграда. Источник: Даниил ОНОХИН/Музейное агентство Ленобласти

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»

12-30 января 1943 года

К концу 1942-го силы Ленинградского фронта все еще были отрезаны от Большой земли. Защитники города не переставали пытаться прорвать кольцо. В 1941-1942 годах сделать это не удалось, но на начало нового года советское командование готовило еще одну операцию под названием «Искра».

План предполагал одновременный удар Ленинградского и Волховского фронтов между Шлиссельбургом на юге Ладожского озера и поселком Мга. Именно здесь была ахиллесова пята фашистов - расстояние между силами Красной армии было всего 12-16 километров. Немецкое командование это понимало, так что части 18-й армии вермахта превратили небольшой участок земли в настоящую крепость.

Салют в Ленинграде с крейсер «Киров», 27 января 1944 года. Источник: militera.lib.ru

12 января после бомбардировки позиций противника с воздуха и массированного артобстрела советские войска двинулись на врага. К концу дня красноармейцы сумели захватить на левом берегу Невы плацдарм размером примерно шесть на три километра.

После этого с 13 по 17 января шли ожесточенные бои за каждый метр земли. Советским бойцам было нелегко штурмовать эшелонированную оборону неприятеля. Но надежда на скорую встречу со своими придавала сил: войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров.

18 января в 09:30 на восточной окраине Рабочего поселка № 1 близ Шлиссельбурга бойцы 67-й армии с запада и 2-й ударной армии с востока наконец-то встретились. В тот же день от немецких захватчиков освободили Шлиссельбург. Таким образом, 18 января стало переломным - блокада Ленинграда была прорвана.

Продолжить успешное наступление и расширить пробитый коридор не удалось. Дальнейшие попытки продвинуться были отбиты, и советское командование остановило атаку.

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ «ЯНВАРСКИЙ ГРОМ» И ОСВОБОЖДЕНИЕ РОПШИ

14-19 января 1944 года

После прорыва блокады немцы все еще могли обстреливать улицы города и «Дорогу Победы» - временную железнодорожную линию от Шлиссельбурга до Полян. Советская армия возобновила атаки на 18-ю армию вермахта только в январе 1944 года. Целью новой операции «Январский гром» было полное освобождение Ленинграда и области от ненавистного врага.

Удар решили нанести с Ораниенбаумского плацдарма в район Красного Села и Ропши. Наступление началось 14 января. 19 января стрелковый корпус 2-й ударной армии при поддержке танковых частей после ожесточенного боя отбил Ропшу.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРАСНОГО СЕЛА

19 января 1944 года

Пока 2-я ударная армия громила врага у Ропши, стрелковые части 42-й армии начали штурм Красного Села и Вороньей Горы. Утром 19 января одновременным ударом с двух сторон части 63-й гвардейской стрелковой дивизии штурмом овладели Вороньей Горой, а части 64-й гвардейской и 291-й стрелковых дивизий освободили Красное Село. После успеха на двух ключевых точках операции силы 2-й ударной и 42-й армий встретились в районе южнее Ропши. Вместе они окружили и уничтожили остатки петергофско-стрельненской группировки противника.

НОВГОРОДСКО-ЛУЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ НОВГОРОДА

14-20 января 1944 года

Одновременно с Красносельско-Ропшинской операцией силы Волховского фронта пошли в наступление на Новгород. Новгородско-Лужская наступательная операция началась 14 января 1944 года в 10:50 с плацдарма на Волхове. Несмотря на метель, затрудняющую действия артиллерии и авиации, силам Красной армии удалось подойти к городу и начать окружать противника.

После боев 15-16 января советские войска продвинулись вперед. 18 января части 372-й дивизии ударили с юга и взяли под свой контроль шоссе и железную дорогу Новгород - Шимск. Увидев безвыходность положения, немцы оставили Новгород и отступили по единственному свободному пути в направлении поселка Батецкого.

ОСВОБОЖДЕНИЕ МГИ

21 января 1944 года

Разгром петергофско-стрельненской группировки и освобождение Новгорода позволили и дальше теснить врага. Чтобы окончательно освободить Ленинград, надо было перенести удар двух фронтов с юго-западного на юго-восточное направление. Войскам 42-й армии поставили задачу: наступая на Красногвардейск (Гатчину), Пушкин и Тосно, выйти во фланг и тыл группировки противника, которая продолжала удерживать позиции в районе Ульяновки, Мги и Тосно.

Поняв, к чему все идет, немцы начали готовить отход. 21 января войска 67-й армии Ленинградского фронта и 8-й армии Волховского фронта, заметив отступление противника, перешли в атаку. Через несколько часов была освобождена Мга, а вскоре восстановлен контроль над Кировской железной дорогой.

СПАСЕНИЕ ПУШКИНА И ПАВЛОВСКА

21-24 января 1944 года

Отступление немецких войск из района Мги заставило командование Ленинградского фронта изменить план наступления. Теперь необходимо было скорее освободить Красногвардейск (23 января 1944 года переименован в Гатчину), Пушкин и Слуцк (23 января переименован в Павловск).

Советские бойцы устанавливают красный флаг на арке лицея в освобожденном Пушкине. Источник: Музей обороны и блокады Ленинграда

21 января дивизии 67-й армии обошли фашистов с запада и практически окружили их. 24-го числа части 110-го стрелкового корпуса овладели Пушкином и Павловском. Одни из самых красивых дворцово-парковых комплексов в мире были варварски разрушены и разграблены.

БОЙ ЗА КРАСНОГВАРДЕЙСК (ГАТЧИНУ)

22-26 января 1944 года

Красногвардейск был важнейшим узлом немецких железнодорожных и шоссейных коммуникаций. Части 42-й армии стали подступать к городу 22 января, но взять его сходу не смогли. 25 января советские пехотные части при поддержке танков, артиллерии и авиации начали решающий штурм. Бои продолжались почти сутки. 26 января в 10:00 Гатчина была освобождена. Это означало развал сплошного фронта немецкой обороны - 18-я армия вермахта была рассечена на две части.

ВЗЯТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

29 января 1944 года

Пока немцы оборонялись в районе Мги, в наступление на Октябрьскую железную дорогу перешла 54-я армия. К 20 января за четыре дня боев она сумела продвинуться вперед на пять километров.

Удержать позиции у Чудово и Любани для немецкого командования было крайне важно - вдоль железной дороги и шоссе Ленинград - Москва проходила немецкая промежуточная линия обороны. Именно на нее 21 января начали отступать немецкие войска из района Мги. Задача освобождения Октябрьской железной дороги возлагалась на 67-ю армию и войска Волховского фронта.

26 января был взят поселок Тосно, 28 января - Любань, 29 января - Чудово. После этого командование Волховского фронта доложило о полном освобождении Октябрьской железной дороги.

КСТАТИ

21 января 1944 года успех наступления советской армии был очевиден. Видя, как рушится железное кольцо на шее Ленинграда, Леонид Говоров и Андрей Жданов обратились к Сталину с просьбой произвести в Ленинграде 27 января салют - 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. И хотя контроль над Октябрьской железной дорогой советские войска восстановили лишь 29-го числа, именно 27-го по радио зачитали приказ Военного совета Ленинградского фронта о полном освобождении города после 872 дней блокады.