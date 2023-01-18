Ночь после 18 января 1943 года: В тысячах квартир никто не спал, все собрались у репродукторов

Источник: Музей истории Петербурга/Из архива Валерия Шагина

80 лет назад, 18 января 1943 года, свершилось чудо. После многих месяцев осады, обстрелов, бомбежек и нескольких неудачных попыток была прорвана блокада Ленинграда. Это долгожданное, выстраданное событие позволило соединить город на Неве с остальной страной и начать его возрождение.

Ценой неимоверных усилий, отваги и жертв советские солдаты отбили у фашистов узкий коридор вдоль южного побережья Ладоги. Осажденному городу стало легче дышать. Это спасло его от гибели и придало сил продолжить сопротивление вплоть до полного освобождения из железной хватки врага.

19 января 1943 года все газеты СССР на первой полосе напечатали:

«В последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда».

В сообщении говорилось, что за многие месяцы блокады немцы превратили свои позиции на подступах к городу в мощный укрепленный район. Но кольцо было прорвано в ходе семидневных боев.

Наступление советских войск проходило с двух сторон: с западного берега Невы юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладожского озера. 18 января войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились.

«В тысячах квартир никто не спал в ту ночь, - описала события первой ночи после прорыва блокады Ольга Берггольц. - Собравшись у репродукторов, слушали выступления поэтов, стахановцев, артистов, музыкантов. Пели свою песенку шумные самовары, на столах были расставлены скудные закуски еще блокадного масштаба, но людям казалось, что более богатого пиршества и придумать нельзя».

Это был переломный момент в ходе всей Великой Отечественной войны. Спустя еще один год, 27 января 1944 года, город полностью освободился от вражеской осады, а в мае 1945 года вместе со всем СССР встретил День Великой Победы.

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