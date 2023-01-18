«Шлиссельбургский десант» мог прорвать блокаду еще в 1941 году

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка № 1, 18 января 1943-го. Источник: РГАКФД

Снятие стального кольца вокруг Ленинграда - это результат не только героизма, но и долгой кропотливой работы и многих попыток. И хотя успехом увенчалась лишь операция «Искра», не стоит забывать другие яростные атаки наших воинов на позиции врага с целью освободить город на Неве. Рассказываем об одной из самых малоизвестных.

Принято считать, что в 1941 году Красная армия предприняла две попытки прорыва блокады - в сентябре и октябре. Но была еще одна операция в ноябре 1941-го - «Шлиссельбургский десант».

УХОДИЛА 1000, ВЕРНУЛИСЬ 247

Ладожское озеро уже покрылось льдом, и командование Ленинградского фронта решилось на очередную атаку. Этим оно хотело помочь дивизиям, наступавшим с невских берегов. Планировалось нанести удар со льда Ладоги по всему побережью - от Шлиссельбурга до деревни Липки. Непростая задача прорвать кольцо захватчиков выпала 80-й стрелковой дивизии и 1-му особому отдельному лыжному полку моряков Краснознаменного Балтийского флота. При успехе операции блокада могла быть прорвана до конца 1941-го.

Однако в те дни удача изменила красноармейцам. После нескольких провальных попыток наступления, предпринятых 24 и 25 ноября, полк лыжников-моряков смог продвинуться вперед 28 ноября 1941 года и выйти в назначенную точку атаки - к опорному пункту немецкой обороны, деревне Липки. Для этого он прошел 30 километров по льду Ладоги.

Пехотные подразделения 80-й дивизии не смогли вовремя подойти, и моряки вынуждены были атаковать хорошо укрепленные вражеские позиции без поддержки пехоты. Отбив первую линию неприятельских окопов, они заняли поселение и продвинулись вглубь обороны противника примерно на один километр. Неравный бой продолжался почти 10 часов, немцы подвезли подкрепление из тыла, и, понеся большие потери, отважные моряки вынуждены были отступить. Из почти 1000 человек возвратились всего 247.

Из-за своего провала история наступления «Шлиссельбургского десанта» быстро затерялась в архивах и в советское время старательно замалчивалась. Лишь в XXI веке родственники отважных моряков-балтийцев сумели пролить свет на эту историю.

Внуки политрука Павла Шагина заинтересовались его судьбой в 2015 году и инициировали историческое расследование, которое продолжается и сейчас. Источник: Из архива Валерия Шагина

ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ

Валерий Шагин - исследователь и один из авторов книги «Шлиссельбургский десант». В 2015 году ему захотелось узнать судьбу родного деда: отец показал Валерию похоронку 1945-го, где говорится, что его дед Павел Шагин был комиссаром и погиб в первый год войны в деревне Липки.

Решив докопаться до истины, Валерий начал поиски. Так с истории одного политрука стали открываться судьбы всех остальных моряков 1-го лыжного полка, которые отдали жизнь за попытку прорвать блокадное кольцо.

- В 2015 году мы с соратниками установили памятный знак на месте боя, - рассказывает Валерий Шагин. - В 2021-м при поддержке депутатов ЗакСа Ленобласти был создан масштабный мемориал. Также в Музее истории Санкт-Петербурга открылся раздел экспозиции о судьбе «Шлиссельбургского десанта». Мы до сих пор продолжаем исследование: находятся новые потомки участников десанта, продолжается поисковая работа на месте боя. Также изучаем архивы, чтобы как можно больше узнать о героях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Шрамы остались на всю жизнь»

После войны Боярский стал артистом Ленинградского драматического театра (ныне Комиссаржевка). Источник: Театр им. Комиссаржевской

В ходе поисков выяснилось, что среди участников наступления был народный артист РСФСР Николай Боярский. Тогда будущей звезде было 19 лет.

- У нас в семье не было принято говорить о войне, - вспоминает дочь артиста Екатерина Боярская. - Однако я всегда знала, что мой отец воевал на Ладоге. Буквально через неделю после событий «Шлиссельбургского десанта» он писал своей жене подробности ранения на тех полях. К счастью, он выжил, хоть шрамы остались на всю жизнь. Отец закончил войну в Кенигсберге, пройдя Крым и Донбасс. Вернувшись героем, он доучился на театральном факультете и стал известным артистом.

Леонид Говоров - маршал, высекающий «Искру»

То, что Ленинград выстоял и пережил тяжелейшие месяцы блокады, - заслуга целой плеяды руководителей города. Важнейшую роль в то время играла система коллективного руководства. Известно, что 22 июня 1941 года вышел указ Верховного совета СССР о введении чрезвычайного положения и передачи гражданской власти военным советам. Ленинградский фронт был образован немного позже - 23 августа 1941 года.

Герой Битвы за Москву, Леонид Александрович принял командование обороной Северной столицы. Источник: Музей обороны и блокады Ленинграда

Вместе с этим был создан Военный совет региона. Именно на него легла тяжелейшая задача - организация обороны и управление всем городским хозяйством. По сути, Ленинград превратился в город-фронт - это уникальный случай в истории всей войны. Военный совет выполнял трудные задачи по защите Северной столицы, поддерживал городскую промышленность, боролся с эпидемиями, а также обеспечивал жителей едой, медикаментами и многим другим.

В 1942-м руководство Ленинградским фронтом перешло к тому, кто сумел высечь искру надежды для осажденного города, - Леониду Говорову. Герой Битвы за Москву Леонид Александрович принял командование обороной Северной столицы и сразу начал готовить план прорыва блокады.

Летом 1942 года он предпринял первую попытку снять осаду - Синявинскую военную операцию. И хотя силам Красной армии не удалось разбить стальное кольцо, в линии немцев нащупали слабые места. Также с тяжелыми и кровавыми боями из рук врага вырвали знаменитый Невский пятачок. Именно с этого плацдарма советские войска снова пытались пробить коридор к своим.

12 января 1943 года произошел переломный момент - началась операция «Искра». Уже через шесть дней, 18 января, защитники Ленинграда наконец-то встретились со своими товарищами с восточного Волховского фронта - самая страшная блокада в истории была прорвана.

Доктор исторических наук, профессор Борис Белозеров подчеркивает, что во времена блокады Леонид Говоров проявил себя как талантливый руководитель. Он прекрасно разбирался в людях и назначал на различные должности тех, кто идеально на них подходил. Леонид Александрович принадлежит к тем, кто делал все для победы и изгнания врага с родной земли.

КОНКРЕТНО

Звания и награды:

- маршал Советского Союза

- медаль «Золотая Звезда»

- пять орденов Ленина

- орден «Победа»

- три ордена Красного Знамени

- орден Красной Звезды

- медаль «За оборону Ленинграда».

Память о маршале:

- имя Говорова носят улицы и переулки в Москве, Петербурге, Красноярске, Иркутске, Томске, Кирове, Ростове-на-Дону, Одинцове, Можайске, Рузе, Елабуге, Советске (Кировская область), Балашихе, Грязи, Нижней Туре, Новошахтинске, Ревде, Сальске, Сочи;

- в Петербурге ему открыли памятник, две мемориальные доски, бюст, а также нарекли его именем сквер;

- в Москве, Петербурге и Елабуге (город на родине Говорова) его имя гордо носят школы.