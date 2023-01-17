Федор Болтин: «Главным ориентиром при организации мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда для меня являются ветераны»

Федор Болтин выступил в эфире Радио "Комсомольская правда" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятный праздник пройдет в Петербурге 18 января. В этот день в Северной столице будут отмечать 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Председатель Комитета по культуре Федор Болтин рассказал, какие мероприятия запланированы в городе на этот день.

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- Планируется 160 мероприятий. Но 160 – это только те, которые проводят органы исполнительной власти и районные администрации, НКО, различные фонды, - сказал Федор Болтин в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам председателя Комитета, самые интересные события праздничного дня пройдут в Соляном городке и на Манежной площади. Так, в первой локации на улице 18 января откроется выставка военной техники, подготовленная Ленрезервом. В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда представят экспозицию, посвященную операции «Искра». Выставка носит название «Искра Ленинградской победы».

При подготовке мероприятий к памятной дате были учтены различия в интересах аудиторий. Для семейной и молодежной аудитории подготовлен проект на Манежной площади. Несмотря на то, что у многих блокада Ленинграда ассоциируется с трагизмом и ужасом, специалисты смогли уйти от общего восприятия и подготовили выставку о том, как город жил и развивался во время этих исторических событий.

Кроме этого, 18 и 19 января в Ледовом дворце пройдет концерт-спектакль, посвященный 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. На лед выйдут олимпийские чемпионы в сопровождении оркестра. Для гостей выступят певица Зара и актриса Елизавета Арзамасова.

ПАМЯТНИК БЛОКАДНОМУ МЕДИКУ

В прошлом году в Соляном переулке был установлен памятник блокадному учителю. В этом году было принято решение увековечить память медицинских работников, которые помогали раненным во время блокады Ленинграда. В разработке эскиза мемориала приняли участие ветераны, которые работали в то время медиками.

- В скульптурной композиции было сложно отчетливо продемонстрировать этот образ. Очень много критики мы получали от медработников больниц Ленинграда того времени. Многим из них уже больше ста лет, но для них остается важным сохранение истории. Ветераны вносили свои коррективы плоть до декабря прошлого года.

Известно, что скульптором памятника стал Владимир Володарский, который в прошлом году изготовил памятник блокадному учителю. Мемориал блокадному медицинскому работнику откроют в Петербурге 27 января.

КАК ПОМОГАЮТ ВЕТЕРАНАМ

Как рассказал в эфире радио Федор Болтин, ветеранам в Петербурге оказывают всевозможную помощь. Так, например, волонтеры могут обучить пожилых людей новым технологиям. По словам чиновника, такая помощь часто носит прикладной характер.

- Также, город помогает проводить мероприятия для ветеранов и организовывать событийные проекты и выступления творческих коллективов. Выделяет организациям субсидии, то есть возмещает затраты на подготовку, - отметил председатель Комитета по культуре Петербурга.

При подготовке к празднованию памятной даты специалисты учли трудности, с которыми могут столкнуться ветераны. Для их удобства некоторые события будут транслироваться на местных телеканалах. Около 80 процентов всей запланированной программы пройдет в районах, а не в центре, чтобы пожилые люди смогли туда добраться. Организаторы попытались составить удобный для петербуржцев график.

Федор Болтин рассказал блокадную историю своей семьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ ФЕДОРА БОЛТИНА

В эфире радио чиновник рассказал, что, как и многие семьи Петербурга, его семью не обошла Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Прадед Федора Болтина погиб в ноябре 1942 года. Он был капитаном второго ранга и ценой собственной жизни спас свой экипаж. А бабушка гостя эфира жила в Ленинграде во время блокады.

- Самым главным критиком при организации мероприятий для меня является моя бабушка, которая говорит: «Это показывать нельзя. Мы это знаем лучше вас. Покажите нам другое. Покажите нам то, как мы выстояли, и как сейчас преобразился наш город». Главным ориентиром для меня являются ветераны, - отметил Федор Болтин.

Блокаду Ленинграда он считает личной историей каждого петербуржца. И, несмотря на то, что в ленинградских семьях об этом говорят не много, Федор Болтин видит необходимость в таких воспоминаниях. В таком ключе он прокомментировал приезд Владимира Путина в Петербург 18 января.

- Безусловно, это повышает статус проводимых в Петербурге мероприятий. Нужно отметить, что для всех, кто родился в Ленинграде – блокада стоит особняком. 18 января, 27 января, 8 сентября люди вспоминают те подвиги и трудности. Для человека всегда это что-то личное, вне зависимости от статуса.