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Общество5 октября 2022 6:45

«Идеальное бомбоубежище»: один из фортов Кронштадта продают через сайт объявлений

6-й Северный форт Кронштадта выставили на продажу за 185 миллионов рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Один из фортов Кронштадта выставили на продажу за 185 млн рублей.

Один из фортов Кронштадта выставили на продажу за 185 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

6-й Северный форт Кронштадта выставлен на продажу. Объявление появилось на известном сайте. Остров, расположенный с внутренней стороны КАД и постройки столетней давности на нем оценили в 185 миллионов рублей.

- Этот форт - один из самых интересных объектов Кронштадтской крепости. Как и многие другие, форт расположен на искусственном острове, но, в отличие от большинства, выделяется более крупными размерами, необычной планировкой, а также хорошей сохранностью, - сообщается в объявлении. - Идеальное бомбоубежище!

В подтверждение слов, продавец приводит характеристики постройки 1868 года, которая изначально была артиллерийской батареей. Здесь стены и крыша двухметровой толщины из гранита, кирпича, бетона и стали. Глубина подвала - пять метров.

Историческую постройку предлагают использовать как бомбоубежище. Фото: "Авито"

Историческую постройку предлагают использовать как бомбоубежище. Фото: "Авито"

При этом получить землю в собственность не получится, так как объект исторический. Остров можно только арендовать.

- Оценочная стоимость объекта составляет 350 миллионов рублей, изначально рассматривался как комплекс для развлечений и отдыха с яхт-клубом. Аренда на 49 лет, оплачена до конца, - уточняют нынешние владельцы.

Продавцы отмечают, что площадь острова в 760 соток позволяет проводить здесь тематические свадьбы, торжества и вообще любые мероприятия. И все - в исторической обстановке. В объявлении форт указан как земля дачного некоммерческого партнерства, то есть обычное ДНП.

Форт расположен на насыпном острове рядом с КАД Петербурга. Фото: Яндекс.Карты.

Форт расположен на насыпном острове рядом с КАД Петербурга. Фото: Яндекс.Карты.

- Инвестиционный проект «Частный остров» в формате All inclusive. Единственная в России туристическая локация, содержащая в себе экзотику острова и объект всемирного наследия ЮНЕСКО одновременно, - завлекают продавцы.

Сейчас объект требует ремонта.

Справка «КП»:

Северный форт № 6 (Северная батарея № 6) был построен в 1855-1856 годах по проекту инженера Тотлебена и перестроен в 1864-1869 годах архитектором Зверевым.

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