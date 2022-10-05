«Идеальное бомбоубежище»: один из фортов Кронштадта продают через сайт объявлений

Один из фортов Кронштадта выставили на продажу за 185 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

6-й Северный форт Кронштадта выставлен на продажу. Объявление появилось на известном сайте. Остров, расположенный с внутренней стороны КАД и постройки столетней давности на нем оценили в 185 миллионов рублей.

- Этот форт - один из самых интересных объектов Кронштадтской крепости. Как и многие другие, форт расположен на искусственном острове, но, в отличие от большинства, выделяется более крупными размерами, необычной планировкой, а также хорошей сохранностью, - сообщается в объявлении. - Идеальное бомбоубежище!

В подтверждение слов, продавец приводит характеристики постройки 1868 года, которая изначально была артиллерийской батареей. Здесь стены и крыша двухметровой толщины из гранита, кирпича, бетона и стали. Глубина подвала - пять метров.

Историческую постройку предлагают использовать как бомбоубежище. Фото: "Авито"

При этом получить землю в собственность не получится, так как объект исторический. Остров можно только арендовать.

- Оценочная стоимость объекта составляет 350 миллионов рублей, изначально рассматривался как комплекс для развлечений и отдыха с яхт-клубом. Аренда на 49 лет, оплачена до конца, - уточняют нынешние владельцы.

Продавцы отмечают, что площадь острова в 760 соток позволяет проводить здесь тематические свадьбы, торжества и вообще любые мероприятия. И все - в исторической обстановке. В объявлении форт указан как земля дачного некоммерческого партнерства, то есть обычное ДНП.

Форт расположен на насыпном острове рядом с КАД Петербурга. Фото: Яндекс.Карты.

- Инвестиционный проект «Частный остров» в формате All inclusive. Единственная в России туристическая локация, содержащая в себе экзотику острова и объект всемирного наследия ЮНЕСКО одновременно, - завлекают продавцы.

Сейчас объект требует ремонта.

Справка «КП»:

Северный форт № 6 (Северная батарея № 6) был построен в 1855-1856 годах по проекту инженера Тотлебена и перестроен в 1864-1869 годах архитектором Зверевым.