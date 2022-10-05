«Случайные взрывы исключены»: Как корреспонденты «КП» искали Северный поток под Выборгом

Здесь «Северный поток-1» погружается в Финский залив. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторую неделю весь мир обсуждает ЧП на «Северном потоке». Четыре мощных взрыва на трубе и утечку газа зафиксировали 26 сентября в Балтийском море недалеко от Швеции и Дании. Через несколько дней «Газпром» сообщил, что проблема устранена, но градус любопытства к этой теме не спал до сих пор. Корреспонденты «Комсомолки» решили отправиться под Выборг, где «Северный поток-1» погружается в Финский залив. Конкретной информации о его местонахождении было немного, но местные жители подсказали примерную геолокацию. Рассказываем, что из себя представляет СП и как выглядит вся эта территория.

НЕ ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПРОЙТИ ДО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»?

Загадочное место, конечно же, не указано на картах: ни ориентиров, ни фотографий. Была лишь одна размытая наводка – «Северный поток-1» начинается в районе бухты Портовая. Информацию решили перепроверить самым надежным способом - узнать у местных. Подошли к первому встречному прохожему в Выборге и сразу с козырей:

Эта промзона особенная, находится под колючей проволокой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Говорят, у вас тут «Северный поток» начинается…

- Так он у Кондратьево, поселок такой, - не растерялся мужчина. - Если ехать в сторону погранпункта Торфяновка (граница России и Финляндии. – Прим. ред), то и наткнетесь на него. Только вас туда не пустят. Там военных нет, но охрана и все под колючкой. Тем более сейчас после взрывов.

- А вы слышали взрывы, которые были в конце сентября?

- В интернете только, - задумался он. - В смысле - читал в новостях спустя неделю. Сами мы ничего тут не слышали. Они же не у нас прогремели, а в районе Дании!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ГАЗУ

До Кондратьево ехать 50 минут из Выборга. В конце поселка поворот налево, прямо - трасса на Хельсинки. Потом дорога пошла не такая гладкая. Асфальт сильно разбит самосвалами. По пути утыкаемся на еще один поселок со скромными домиками на берегу Финского залива. Кругом лес, и ни намека на газовые трубы. Остановились, чтобы перепроверить маршрут, как на дороге внезапно появляется дама с собачкой.

Вокруг «Северного потока-1» леса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Говорят, что у вас тут государственно важный объект поблизости есть? - вместо приветствия выдаем мы.

- Вы про «Северный поток» что ли? Пару километров до него.

- Не страшно жить с ним рядом? Все-таки взрывы недавно были.

- Да ну, у нас тут все спокойно, посторонних нет. Редко только заглядывают такие же любопытные. А про взрывы мы даже и не знаем ничего. Не слышали, - невозмутимо произнесла женщина и потянула собачку за поводок, намекая, что им пора.

После поселка на дороге в глаза бросается синяя табличка с указателем: «Комплекс СПГ», аббревиатура расшифровывается как Компрессорная станция Портовая. Кажется то, что нужно.

Едем еще пару километров, и лесные пейзажи сменяют индустриальные панорамы: завод, огромная труба с горящим голубым пламенем. И вот она промзона под колючей проволокой. На свой страх и риск подъезжаем к КПП. На удивление охранник даже не отреагировал на заблудившихся путников, припарковавшихся рядом с другими «приличными» машинами.

- Фотографировать запрещено, - повсюду гласят знаки с перечеркнутой камерой.

«Комплекс СПГ» расшифровывается как Компрессорная станция Портовая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доставать аппаратуру здесь небезопасно. Так что мы решили удалиться прочь и поискать подъезды к заветной трубе с другой стороны.

От промзоны, где начинается тот самый «Северный поток-1», дальше идет только одна дорога – лесная. Если бы прошел дождь, проехать мы бы смогли только на внедорожнике. Но с погодой повезло, едем! По пути желтые знаки с надписью «газ» намекают, что под нами, судя по всему, трубы.

Еще пять километров по разбитой трассе вдоль финского уже с берега можно любоваться той же трубой, но без запретов. Один минус, спуск к воде болотистый, пройти удалось с трудом. Но шуметь и тут нельзя. Потому что чуть дальше в паре километров от нас начинается русско-финская граница. Пару снимков все-таки сделали.

А вот и облюбовавшие выборжцами места для шашлыков. На побережье остатки от кострищ, да мусор в виде банок из-под пива и тушенок. Кругом ни души. Да это и к лучшему.

По пути встречаются вот такие желтые знаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил Владимирович Тимошенко, полковник, военный эксперт:

- Услышать взрывы на «Северном потоке» в Выборге или в других ближайших городах, невозможно. Только если есть гидроакустическая аппаратура, как на подводных лодках. Да, взрыв был под водой, звук распространяется там очень быстро, но все равно он не такой мощный, как если бы это была, например, ядерная бомба. Я знаю, в интернете много версий, что могло там произойти. Теоретически это был беспилотник, с возможностью погружения на глубину. В лапах была взрывчатка, которую потом он и прикрепил к трубе, а потом быстро удалился. Мы знаем, что труба укладывалась на дно и потом засыпалась грунтом, чтобы ее не смогли повредить якоря, тросы, неводы. Перед строительством «Северного потока» трасса проверялась и ничего забытого со времен Второй Мировой войны на дне Балтийского море не должно было быть, и случайные взрывы полностью исключены.

СПРАВКА КП

«Северный поток – 1» и «Северный поток-2» - транспортные газовые узлы, которые проходит по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Начинаются они оба у берегов Финского залива в Ленинградской области: первый под Выборгом, второй в Усть-Луге. Считается самым длинным газопроводом в мире, проходящим под водой. Протяженность1224 километра. Строить «Северный поток» начали еще в 2010 года в Балтийском море, спустя год в ноябре уже ввели в эксплуатацию первой нитки, еще через год – второй.

В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 года — второй нитки. Тогда же и начались коммерческие поставки газа в Европу. В 2022 году поставки газа по этим трубам осуществлялись в десять стран. Среди них Германия, Нидерланды, Великобритания, Франция, Финляндия, Дания.

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