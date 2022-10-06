«Худшего места придумать сложно»: Эколог высказался об идеи построить город-спутник около полигона Красный Бор

Под застройку планируют отдать 753 гектара земли. Фото: дом.рф

В Ленобласти появится новый город-спутник. Под застройку, в том числе жилую, планируют отдать 753 гектара земли в Тосненском районе между поселками Красный Бор и Ульяновка. Аукцион на право реализации проекта еще не проводился, но «Комсомолка» заранее решила выяснить у экспертов плюсы и минусы будущей концепции.

АНТЕННОЕ ПОЛЕ

Государственная компания «ДОМ.РФ» получила в собственность участок на Московском шоссе в апреле этого года. Землю ей передали власти Ленобласти. Сейчас компания объявила на них торги, но кто будет реализовывать проект города-спутника, – станет известно не раньше конца 2023 года. До аукциона будет разрабатываться концепция развития территории.

- На месте бывшего антенного поля планируется комплексная застройка территории с размещением транспортно-логистического кластера и строительством жилья, - сообщили «КП-Петербург» в «ДОМ.РФ». - В настоящий момент данный лот находится в агентировании.

Раньше здесь находилось антенное поле. Фото: дом.рф

ДЕПРЕССИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Бывшее антенное поле, о котором идет речь в комментарии, - это место, где раньше стоял радиопередающий комплекс ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть». В 1960-е годы он считался самым мощным в мире. Высота антенн достигала 270 метров. В 2016 году Росимущество поручило передать все объекты радиовещательной сети в собственность «ДОМ.РФ» для проведения в дальнейшем торгов. Поэтому и земля в Красном Бору пока принадлежит этой государственной компании.

Однако экологов больше пугает даже не антенное поле, а мусорное. Рядом с участком располагается самый крупный в Европе полигон токсичных отходов «Красный Бор». Сейчас идет процесс его рекультивации, но завершить его должны во втором квартале 2025 года.

- Это одно из худших мест в Ленобласти, где можно построить город-спутник. Территория там депрессивная, - отметил в разговоре с «КП-Петербург» председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов. - Грунтовые воды из-за полигона уже загрязнены, очистить их невозможно, как и полностью ликвидировать вторичное загрязнение территории.

По словам специалиста, цена жилья на такой территории будет низкой, что, несомненно, привлечет непросвещенных покупателей.

МУСОР НА МУСОРЕ

Город-спутник по планам будет располагаться между двумя поселками – Красным Бором и Ульяновкой. Если первое название нам уже знакомо, то о втором экологу тоже есть что сказать.

Свалка Мехуборки в Ульяновке. Фото: «Зеленый фронт»

В поселке Ульяновка организация «Зеленый фронт» выявила крупную свалку и незаконную приемку отходов. Мусор на территорию ближе к ночи из Петербурга свозит компания «Мехуборка». Высота гор из отходов составляет порядка восьми метров. Площадь свалки – 1,5 гектара.

- Вызывает удивление «невнимательность» местной администрации, так как в этом же месяце было обнаружено размещение отходов в непосредственной близости от СНТ «Ручеек» на земельном участке в двухстах метрах от этой свалки, - отметил Виноградов.

Информацию о свалках направили в комитет эконадзора Ленобласти, природоохранную прокуратуру и местную администрацию. Есть надежда, что проблема с мусором в Ульяновке разрешится, но надолго ли?..

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

По словам Сергея Виноградова, чтобы строить дома на территории города-спутника, нужно провести тщательную проверку. Для этого необходимо взять пробы с воды, земли и деревьев. Причем не только на месте строительства, но и в зоне полигона. Только на основании санитарного заключения, только после проверок Росприроднадзора и проведения анализов, говорит специалист, можно строить жилье.

В правительстве Ленобласти «Комсомолке» сообщили, что такие изыскания проводятся на этапе проектирования. Сейчас же речь идет только о создании концепции. На следующем этапе заказчик строительства должен инициировать проверки. А задача общественности – проследить, чтобы они были проведены.