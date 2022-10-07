«Иконку с собой взял и рисунок от дочки»: На военные сборы из Петербурга отправили группу десантников

Ребятишек на проводах почти не было: отцы попрощались с ними дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У крыльца областного военкомата на Фонтанке навалены рюкзаки и свернутые в рулон туристические коврики. Накурено. Вечером 6 октября отсюда на военные сборы отправлялись десантники из Петербурга и Ленобласти.

Кто-то из них откровенно нервничает и молча наворачивает по асфальту круги, кто-то, по-мужски сдержанно, прощается с родными, другие вовсе хохочут с будущими однополчанами, с которыми вот-вот познакомились.

Амуницию многие бойцы покупали себе сами. Кому-то экипировка обошлась почти в сто тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Испугался, только когда объявили мобилизацию, - признается корреспонденту «Комсомолки» высокий молодой человек. Ему 29, помоложе он служил водителем-механиком. - Потом просто ждал, но повестка все не приходила. В итоге из военкомата позвонили, пока я был на работе на кухне в кафе. Все вокруг аж замерли, когда я сказал, откуда мне звонят. Я патриот своей страны, меня так воспитывали. Кто воспитан поколением моей бабушки, которая родилась в войну в воронке от бомбы в лесу, которая мне о войне рассказывала, те и идут. Невоспитанные только и говорят мобилизованным, что они дураки. Мы пойдем, лишь бы вы под это все не попали.

- Спасибо вам. Берегите себя!

- А это уже вашими молитвами, - улыбается мужчина.

Служивший водителем-механиком парень позирует нам в казарме. В таких условиях ему и однополчанам придется провести на сборах около месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«А КАК ЖЕ ЕЩЕ?»

Другой молодой человек скромно перетаптывается поодаль. Ему 30 и он забрал повестку за несколько часов до того, как отправиться на сборы. Даже не успел заехать домой после работы. Сам в гражданском, в ногах – спортивная сумка и коврик. На лице спокойная улыбка: говорит, что ему не страшно.

- Принял все как должное. Родина послала – значит надо ее защищать, а как же еще? Если не мы, то они нас. Тут работу оставляю, маму и бабушку. Сказал им не приезжать, не люблю все эти провожания и слезы, - говорит парень.

Провожающий рядом с ним, однако, есть. Друг и напарник по работе осторожно делится, мол, сумку ему собирал, теплые вещи покупал. И признается – отпускать товарища страшно.

Этого улыбчивого парня будет ждать друг и напарник по работе. Первый почти не боится, второй переживает за друга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я сам по здоровью не годен. Переживаю, конечно. Вот он уйдет, кого я найду ему на замену, а? - старается шутить напарник.

Разговорный гул вдруг прерывается сюсюканьем – это по двору пробежала чья-то маленькая собачка без поводка. Мужчины на секунды превращаются в детей – улыбаются, хвалят зверушку за то, какая она красивая и самостоятельная. Не удерживаются и сотрудники военкома – тянут к собачке руки, чтобы погладить.

Чужая собачка на минуту разрядила напряженную обстановку у военкомата: и мобилизованные, и их сопровождающие отвлеклись и заулыбались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИКОНКА И РИСУНОК В КАРМАНЕ

Большая компания из Выборга громко общается чуть в стороне – трое мужчин в военной форме и двое провожающих. Поговорить соглашается только Павел. Его, 33-летнего младшего сержанта, мобилизовали. Дома у него жена, двое детей. Сокрушается, что сын-подросток проболтался 8-летней сестренке о том, куда уезжает папа - а ведь хотел прикрыться командировкой. На проводы мужчина семью не взял, чтобы дети не плакали. Пришли только брат с женой.

- Что тут скажешь… Будем вот с товарищами держаться вместе, пузом к земле. И молитвами, конечно. Иконку с собой взял и рисунок от дочки, - Павел коротко стукнул кулаком по нагрудному карману.

Павел оставляет дома жену и двоих детей. Зато на службе будет бок о бок с двумя хорошими друзьями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все три товарища как на подбор: похожей комплекции и в полном камуфляжном обмундировании. Делятся, что покупали себе все сами, чтобы было ближе к телу, тепло и непромокаемо. Павел сетует: цены взлетели, одни ботинки обошлись в 20 тысяч рублей. А все обмундирование и вовсе влетело в сотню.

По двору прокатилось требование зайти в военкомат на построение. Товарищи расхватали рюкзаки, наш собеседник обнял брата и поцеловал невестку. Но некрепко – не прощаясь. Сказали, что после построения еще дадут время.

- Не успокоились еще. Брат просто молчит, я плачу, каждый по-своему переживает, - вздыхает невестка. – Стараемся перед Пашей слезы не показывать, чтобы его не расстраивать. Это страшно, конечно. Потому что не знаешь, куда и на сколько…

Бойкого Алексея провожали девушка и сестра. Парню пришла неправильная повестка, и он сам отправился в военкомат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже на опустевшей площадке появляется киношная пара, не иначе – девушка с парнем в форме, целуются на ходу и хихикают, хотя глаза у девушки все же заплаканы. Перед тем, как зайти внутрь, 26-летний парень обещает, что всех победит, в очередной раз целует любимую и обнимает сестру. Ласково говорит ей «малая»

- Алешка он такой, боевой с самого детства. Вообще он добровольцем пошел, повестка ему пришла неправильная, ее отдали бабушке. Он в военкомат сам явился - сразу принял решение, на уговоры даже не поддавался, - наперебой рассказывают девушки.

Мужчин завели внутрь здания – предстояла долгая проверка документов и построения. На асфальте у крылечка в листьях блеснула пластиковая иконка – видно, кто-то обронил оберег, подпрятанный матерью или женой в карман. Ну, ничего. Нашими молитвами.

Многие мобилизованные мужчины уже успели перезнакомиться и подружиться, пока ждали отправки. Вот - фотографировались на память. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Никитин, начальник отделения военного комиссариата Ленинградской области:

- Обучение займет около месяца, все зависит от размера подразделения. Огневая подготовка, стрельбы на полигонах, индивидуальная подготовка и в составе подразделений. Это важно, чтобы военнослужащие друг с другом хорошо взаимодействовали. Призываемых много, отработка идет на полигонах западного-военного округа.