«Блокадные свадьбы»: студентка СПбГУПТД изучает свадебные традиции блокадного Ленинграда. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студентка Института текстиля и моды СПбГУПТД Варвара Морковина входит в группу уникального и важного исследовательского проекта «Блокадные свадьбы». Участницы проекта изучают, как в блокадном Ленинграде проходили свадьбы, и собирают истории о людях, которые в это нелегкое для них и для всей страны время решили связать себя узами брака. На данный момент собрано 23 истории, исследование продолжается, и в скором времени его авторы собираются запустить свой сайт, благодаря которому доступ к историям и другим материалам проекта будет открыт для широкой аудитории. А пока результаты исследования хранятся в фондах Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Идея возникла благодаря роману азербайджанского писателя Герая Фазли «Ночное солнце», где описывается свадьба, состоявшаяся 6 ноября 1941 года в Ленинграде. Это вдохновило руководительницу проекта, хранительницу музея и педагога гимназии №148 имени Сервантеса Валерию Рылееву начать свое исследование и привлечь к нему учениц своей школы. Предположив, что герои Фазли могли существовать на самом деле, Валерия вместе с участницами проекта направила запрос в Генеральное консульство Азербайджанской Республики, которое подтвердило, что в романе описана реальная история. Затем был найден еще один роман о заключении брака в осажденном Ленинграде: Алексей Яблок в своем произведении «Прощай... Блокадный роман» описывает свадьбу моряка-подводника и его возлюбленной весной 1943 года.

«На первую научную конференцию мы, еще тогда будучи школьницами, вышли всего с тремя историями. Тем не менее, проект был новаторский, тема совершенно не изучена, поэтому она вызвала большой интерес у организаторов конференции, и нам удалось представить аудитории первые результаты своей работы. К нашему удивлению, один из членов жюри поделился с нами историей о блокадной свадьбе в своей семье. Интересно, что это было не просто заключение гражданского брака, а венчание, что для Советского Союза является большой редкостью. После этого истории начали будто сами притягиваться к нам», - поделилась студентка СПбГУПТД, участница проекта «Блокадные свадьбы» Варвара Морковина.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Следующим этапом работы стал поиск информации о свадьбах в фондах Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Музея Свадьбы, в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы. Еще больше узнать о блокадных свадьбах исследовательницы смогли благодаря воспоминаниям людей, переживших блокаду, их дневникам, письмам и мемуарам. Помощь проекту оказали и общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников.

«Помимо того, что мы собираем реальные истории, мы еще и анализируем материал, благодаря которому мы можем описать, как обычно проходили свадьбы в блокадном Ленинграде. Мало кто из невест шил платье специально для свадьбы, например, перешивая шелковые ночные рубашки. Чаще всего выходили замуж в повседневной одежде, кто-то надевал платье со школьного выпускного или свадебное платье своей мамы. Женихи оставались в своей военной форме. Кольца молодоженам отдавали родители. Стол редко был накрыт по всем правилам мирного времени. Во время застолья ели консервы и пили чай. Кто-то сдавал кровь, чтобы получить паек. На празднике у пары художников еда была нарисована масляными красками. Несмотря на все эти трудности, танцы, музыка и веселье присутствовали на любой свадьбе. Первый тост произносили за победу, а уж второй – за молодых», - рассказала Варвара.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Всего, по данным комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга, в годы блокады было заключено 14878 браков. За каждым союзом стоит своя история любви. Эти истории участницы проекта «Блокадная свадьба» собирают уже шестой год. Они продолжают выступать с результатами своего исследования на конференциях и в библиотеках города. В будущем девушки планируют запустить собственный сайт, благодаря которому теплые и трогательные истории будут доступны самой широкой аудитории.