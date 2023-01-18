Матвиенко, Валуев и Бельский возложили цветы к монументу Героическим защитникам Ленинграда

На площади Победы прошло возложение цветов к монументу Героическим защитникам Ленинграда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 января, в годовщину прорыва блокады, в Петербурге вспоминают жителей и защитников города. Сегодня запланировано множество мероприятий. Одно из них прошло утром на площади Победы, где расположен мемориал Героическим защитникам Ленинграда.

- Сюда приехали ветераны, блокадники, простые жители города. Также цветы к монументу защитникам города возложили глава Совета Федерации, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, депутат Госдумы Николай Валуев, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Здесь же были депутат Николай Валуев, глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский и другие гости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме возложения цветов в программе памятных мероприятий заявлено зажжение огней на Ростральных колоннах (утром и вечером, с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00), возложение цветов и венков к мемориалу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, вечерний салют от стен Петропавловской крепости.

Сюда пришли блокадники, ветераны и простые жители города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вспоминать защитников Ленинграда будут и на Невском пятачке. Здесь утром уже побывал президент России. Владимир Путин принес цветы к мемориалу Рубежный камень, установленном на месте жестоких боев. Рядом, в областном Кировске, в музее «Прорыв Блокады Ленинграда» ждут ветеранов и блокадников. А позднее для них устроят прием в Кировском ДК.

По случаю годовщины зажглись факелы на Ростральных колоннах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В самом Петербурге 18 января будет открыт памятник блокадным медикам. Он установлен в Соляном переулке у Музея блокады. А в центре города, на Итальянской и Малой Садовой улицах и Манежной площади, воссоздана атмосфера Ленинграда военных лет. Проект носит название «Живые улицы».

Всего в январе в Петербурге пройдет больше 160 памятных мероприятий, посвященных блокаде.

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