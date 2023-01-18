Циклон Harto принесет рекордное тепло и проливные дожди в Петербург 19 января

Рекордное тепло и сильные дожди ожидаются в Петербурге 19 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К Санкт-Петербургу приближается новый циклон под именем Harto. Он продолжит оттепель в городе, но может оказаться еще и очень необычным для Северной столице, принеся с собой рекордные показатели тепла и дождей. Господствовать циклон начнет уже 19 января 2023 года. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Немного о циклоне Harto, тем более что он заслуживает отдельного внимания, так как может стать не совсем обычным для нас. Траектория циклона такая, что он принесет нам и значительные осадки, и очень высокую температуру воздуха. Да еще и ветер днем будет заметным. Ожидаемая в Санкт-Петербурге 19 января погода может «замахнуться» сразу на несколько абсолютных экстремумов и по температуре и по осадкам, - отметил синоптик.

Больше всего осадков 19 января выпало в 1974 году. За сутки осадки достигли отметки в 9,3 мм. В этом году дожди могут перекрыть это значение.

Что касается температурного максимума для 19 января, то он был зафиксирован в 2020 году с температурой в 4,7 градусов в дневное время. Сейчас же ожидается плюс 3-5 градусов тепла. Не факт, что рекорд будет побит, но вполне возможно. Самой теплой ночью пока что остается 19 января 1932 года с температурой в плюс 2,1 градус. Ожидается, что предстоящая ночь этого года окажется теплее.